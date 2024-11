Formacja znajduje się około 5300 lat świetlnych od Ziemi i jest częścią większej mgławicy Gum 55, położonej niedaleko centrum naszej galaktyki. Na niebie zajmuje obszar odpowiadający powierzchni czterech pełni Księżyca i jest to jedynie fragmentem znacznie rozleglejszej struktury. Zdjęcie ma rozdzielczość... 283 milionów pikseli — można więc popodziwiać "Wilka" w naprawdę niezwykłej jakości, do czego autorzy grafiki mocno zachęcają. Co ciekawe, pierwsze informacje na temat obrazu opublikowano z okazji szczególnie istotnego w anglosaskiej kulturze święta Halloween.

Ciemne mgławice — takie jak Ciemny Wilk — tworzą się z zimnych chmur kosmicznego pyłu i gazu, które są na tyle gęste, że blokują światło gwiazd i obiektów znajdujących się za nimi. W przeciwieństwie do innych mgławic same nie emitują światła widzialnego i absorbują światło krótszych długości fali, przepuszczając jedynie to o falach dłuższych. To tam często odbywają się narodziny nowych gwiazd i dzięki takowym mgławicom możemy dowiedzieć się więcej o procesach powstawania całych układów.

Mgławica "Ciemny Wilk" w gwiazdozbiorze Skorpiona

Zdjęcie Ciemnego Wilka prezentuje wyraźny kontrast między ciemnym obłokiem pyłu a jasnym tłem gwiazdo- i planetotwórczych obłoków gazu, zbudowanych głównie z wodoru, który w wyniku promieniowania ultrafioletowego emituje charakterystyczne światło w odcieniach czerwieni. Pochodzi ono od młodych, gorących gwiazd, co akurat w tej formacji odpowiada za niezwykle ciekawy efekt objawienia się konturów "ciemnego wilka".

Podobnie jak inne ciemne mgławice "Wilk" nie jest widoczny gołym okiem i wymaga użycia zaawansowanego sprzętu do obserwacji w zakresie światła widzialnego. Na szczęście dzięki badaczom, mamy okazję podziwiać mgławicę w bardzo wysokiej rozdzielczości, a do stworzenia obrazu przydała się specjalnie zaprojektowana kamera, która umożliwia szczegółowe mapowanie nieba na półkuli południowej.

Ostateczny obraz powstał na podstawie zdjęć zebranych w różnym czasie, po przepuszczeniu przez filtry. Wszystko odbyło się w ramach projektu VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge, przeglądu nieba obejmującego około 500 milionów obiektów Drogi Mlecznej. Pozyskane są dostępne publicznie — włącznie ze zdjęciem "Ciemnego Wilka" w bardzo wysokiej rozdzielczości. Zdecydowanie jest to gratka dla wszystkich fanów astronomii.