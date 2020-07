Slack złożył skargę na Microsoft do Komisji Europejskiej. Co się nie spodobało?

Slack zwrócił się do Komisji Europejskiej po pomoc

W skardze ekipa Slacka zwraca uwagę na to, że ich konkurencja miałaby bezprawnie łączyć w pakiecie komunikatora ich autorski pakiet biurowy: Office. I patrząc na to z jakimi skargami przez lata musiał zmagać się Microsoft, myślę sobie, że ich prawnicy mogą tylko wywracać oczami i szeptać: znowu. Bo to przecież nie pierwszy raz, kiedy ktoś ma do nich podobne pretensje — przed laty regularnie twórcy przeglądarek skarżyli się na to, że na Windowsie podstawową przeglądarką jest Internet Explorer, a nie Opera czy Firefox.

Slack chce walczyć o sprawiedliwą konkurencję na rynku. Twierdzą, że Teamsy to w dużej mierze skopiowany produkt, który jest dopakowany ich autorskimi rozwiązaniami. A jak wiadomo — na rynku pakietów biurowych, Office nie ma sobie równych — i to on w dużej mierze miałby działać na przewagę giganta z Redmond. A warto przypomnieć, że w zeszłym rok udało się Microsoft Teams pobić Slacka w ilości użytkowników. Tonący brzytwy się chwyta — ale mam wątpliwości, czy uda im się na tym cokolwiek ugrać. Microsoft dość mocno skupia się na swoim narzędziu — czyniąc je nawet czymś więcej, niż tylko firmowym narzędziem.

