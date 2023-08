Slack potrzebował tych zmian – nawigacja po aplikacji stanie się prostsza

Slack – jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania pracą grupową – otrzymał nową aktualizację interfejsu, z dużym naciskiem na poprawę estetyki paska bocznego. Zmiany mają ułatwić nawigację i poprawić koncentrację użytkowników.

Nowy pasek boczny zwiększy czytelność interfejsu

Miałem okazję pracować na wielu platformach do pracy zdalnej, ale gdybym miał wyróżnić te najbardziej przyjazne użytkownikowi, to Slack z pewnością znalazłby się w pierwszej trójce. Aplikacja od Salesforce ma jednak oczywiście drobne mankamenty, takie jak pasek nawigacyjny zlokalizowany po lewej stronie, na którym dużo się dzieje. Od teraz stanie się on nieco bardziej przejrzysty i zostanie podzielony na sekcje Strony głównej, Aktywności, DM, Później oraz Więcej.

Źródło: Slack

Szczególnie przydatna wydaje się sekcja Aktywność, gdzie znajdziemy wszelkie interakcje pokroju oznaczeń, wątków i reakcji, a to wszystko w jednym miejscu, bez zbędnego szukania po kanałach. Lepiej pod względem wizualnym prezentują się także wiadomości prywatne, przypominające teraz typowy komunikator z social mediów, prezentujący ostatnie DM-y.

„Dodaliśmy o wiele więcej narzędzi i możliwości do podstawowego produktu Slack, który naprawdę ewoluował od bycia narzędziem do współpracy do pełnoprawnej platformy produktywności” – Noah Weiss, dyrektor ds. produktu w Slack

Developer zaczął wprowadzać zmiany już dziś, ale możesz jeszcze nie uświadczyć ich na swoim Slacku. Nowości nie będą bowiem dostępne od razu dla wszystkich użytkowników, a kolejność jest uzależniona od posiadanego planu.

