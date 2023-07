Microsoft ma dwie obsesje: AI i chmura. Wszystkie nowości z konferencji Inspire

Konferencja Microsoft Inspire 2023 przyniosła wiele nowych informacji, które mają pomóc w przyspieszeniu ofensywy AI. Firma zaznacza, że to partnerzy odgrywają kluczową rolę w udostępnianiu nowych technologii klientom, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wszyscy są skupieni na sztucznej inteligencji. Na tej konferencji Microsoft ogłosił nowe rozwiązania oparte na AI i pokazał, jak partnerzy mogą zastosować te innowacje we własnych organizacjach.

Bing Chat Enterprise i Microsoft 365 Copilot

Podczas tegorocznego Microsoft Inspire ogłoszono między innymi Bing Chat Enterprise — narzędzie oparte na AI, które ma za zadanie umożliwić organizacjom korzystanie z funkcji chatu w środowisku biznesowym, jednocześnie zapewniając ochronę danych handlowych. Bing Chat Enterprise gwarantuje poufność informacji, a wprowadzane i uzyskiwane odpowiedzi są zabezpieczone, co ma pozwalać użytkownikom uzyskać lepsze odpowiedzi. Bing Chat Enterprise jest już dostępny w wersji preview dla klientów korzystających z licencji Microsoft 365 E5, E3, Business Premium i Business Standard, a w przyszłości będzie dostępne jako samodzielna subskrypcja w cenie 5 dolarów za użytkownika miesięcznie.

Źródło: Microsoft

Kolejnym ważnym ogłoszeniem jest ustalenie ceny Microsoft 365 Copilot. Ta platforma, wykorzystująca duże modele językowe (LLM) i dane z Microsoft Graph oraz aplikacji Microsoft 365, oferuje nowy sposób pracy, umożliwiając zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi z wykorzystaniem własnych danych biznesowych. Microsoft 365 Copilot jest zintegrowany z popularnymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams, co umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału narzędzia. Copilot wraz z wtyczkami może wspomagać programistów podczas pisania kodu, oferując sugestie, automatyczne uzupełnianie kodu, weryfikację składni i inne narzędzia ułatwiające proces tworzenia oprogramowania — dzięki temu podczas problemu z kodem nie trzeba będzie wertować każdej linijki, a wystarczy poprosić Copilota o pomoc. Wtyczki mogą integrować Copilot z różnymi środowiskami programistycznymi czy platformami hostingowymi zapewniając płynną integrację i zoptymalizowane środowisko pracy. Cena usługi wynosi 30 dolarów za użytkownika miesięcznie dla klientów korzystających z licencji Microsoft 365 E3, E5, Business Standard i Business Premium.

Microsoft podkreśla również rozwój Azure OpenAI Service, który jest dostępny dla coraz większej liczby organizacji na całym świecie. Platforma ta pozwala na budowanie chatbotów, generowanie podsumowań tekstu czy tworzenie treści przy wykorzystaniu danych organizacyjnych. Azure OpenAI Service spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów, którzy wykorzystują go do osiągania znakomitych rezultatów. Ostatnio platforma została udostępniona w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i Azji, umożliwiając klientom z tych regionów wykorzystanie jej potencjału. W ramach dalszej współpracy strategicznej, Microsoft poszerza współpracę z firmą Epic. Poprzez integrację Azure OpenAI Service z oprogramowaniem EHR Epic, możliwe jest wykorzystanie AI do optymalizacji pracy ludzi związanych z przemysłem zdrowotnych, na przykład poprzez szybkie wyszukiwanie danych medycznych czy skuteczne odpowiadanie na wiadomości pacjentów.

Źródło: Microsoft

Jest Microsoft, musi być chmura

Microsoft Inspire to nie tylko ogłoszenie nowych funkcji, ale również promowanie partnerstwa. W ramach programu Microsoft AI Cloud Partner, partnerzy otrzymują wsparcie i korzyści związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i chmury Microsoft w różnych modelach biznesowych. Microsoft dąży do przyspieszenia transformacji AI, zapewniając sukces klientom oraz wspierając wzrost i zysk partnerów.

Podczas Microsoft Inspire firma zaprezentowała również inne aktualizacje i nowe możliwości dla partnerów, takie jak program ISV Success, umożliwiający dostęp do różnorodnych korzyści, oraz wprowadzenie nowych oznaczeń dla partnerów, pozwalających wyróżnić ich zdolności techniczne i prezentować sukcesy klientów. Wprowadzenie Bing Chat Enterprise, czy Microsoft 365 Copilot to kolejny krok Microsoftu w stronę transformacji AI.

Źródło: Microsoft

Windows 365 — co nowego?

Firma zapewnia również, że jednym z istotnych postępów jest Microsoft 365. Dzięki dostępności Windows 365 Frontline, firmy mogą teraz przenieść moc systemu Windows do chmury, aby obsłużyć pracowników na niepełnym etacie i pracowników zmianowych. Projekt Windows 365 Frontline, który jest bezpieczny i łatwy w wdrożeniu i zarządzaniu, umożliwia nowe sposoby pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczeństwo, produktywność czy zasoby IT.

Podczas Microsoft Inspire firma założona przez Billa Gatesa zaprezentowała trzy kroki, które pomogą w zapewnieniu elastycznej pracy dla pracowników, bez względu na miejsce ich pracy, jednocześnie zapewniając ochronę urządzeń i danych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, bez przytłaczania IT. Pierwszym krokiem jest budowanie podstaw bezpieczeństwa. Wzrost liczby i powagi cyberataków wynikających z rozwoju elastycznej pracy powoduje, że bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową dla wszystkich firm. Firma zapewnia, że Windows 11 Enterprise został zaprojektowany tak, aby był najbardziej bezpiecznym systemem operacyjnym. Windows Autopatch pomaga abonentom przedsiębiorstwa zabezpieczyć punkty końcowe, automatyzując miesięczne aktualizacje jakości. Dzięki Microsoft Intune, aplikacje i punkty końcowe są chronione przed ciągle ewoluującymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Zarządzanie aplikacjami w ramach Intune Enterprise App Management zapewnia aktualność zabezpieczeń aplikacji, natomiast Endpoint Privilege Management umożliwia IT kontrolę podwyższania uprawnień użytkowników standardowych systemu Windows, zapewniając odpowiednie uprawnienia w odpowiednim czasie.

Źródło: Microsoft

Drugim krokiem jest migracja do chmury. Według Microsoftu, firmy potrzebują rozwiązań zoptymalizowanych do obsługi elastycznej pracy, zdolnych do zapewnienia produktywnych doświadczeń na dowolnym urządzeniu i uproszczenia zarządzania IT. Windows 365 dostarcza nowe sposoby, aby firmy sprostały wymaganiom swojej elastycznej siły roboczej, oferując osobiste, bezpieczne i trwałe doświadczenia związane z chmurą dla pracowników. Dzięki Windows 365 Boot, obecnie w wersji podglądowej, pracownicy mogą jeszcze łatwiej zalogować się do swoich komputerów w chmurze i płynnie przejść między doświadczeniem fizycznego pulpitu a chmurą, kontynuując pracę tam, gdzie ją zakończyli.

Trzeci krok to zwiększenie efektywności. Firmy muszą szybciej uruchamiać swoje zespoły pracowników, aby utrzymać ciągłość biznesu w zmieniającym się otoczeniu, co sprawia, że przyspieszenie czasu wartości staje się kluczowe dla ich sukcesu. Dzięki Windows 11 Enterprise i Intune redukowane są złożoność i koszty IT dzięki znajomym narzędziom do wdrożeń i zarządzania, które są stosowane już w przypadku systemu Windows 10. Czas wdrożenia urządzeń mierzony jest teraz w minutach i godzinach, a nie w dniach, co pozwala firmom na poprawę efektywności, korzystając z Intune i swoich umiejętności i narzędzi zarządzania punktami końcowymi. Windows Autopatch pozwala na zredukowanie o połowę wysiłków potrzebnych do bezpiecznego wdrażania aktualizacji i raportowania o zgodności, zwalniając administratorów IT do większej liczby zadań i pomagając pracownikom poprzez ograniczenie zakłóceń związanych z aktualizacjami.

Źródło: Microsoft

Stock Image from Depositphotos