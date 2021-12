GG nie daje o sobie zapomnieć, cały czas działa i wdraża zmiany w swoim komunikatorze

Ostatnia istotna zmiana w komunikatorze GG miała miejsce pod koniec maja tego roku, kiedy to wprowadzono możliwość weryfikacji kont.

Chcemy, aby użytkownicy GG mieli pewność, że rozmawiają z autentyczną osobą czy firmą. Ponadto planujemy zaoferować osobom i firmom ze statusem „zweryfikowany” usługi finansowe, np. wirtualną portmonetkę (skarbonkę). Zgromadzone w portmonetce pieniądze, będziemy odsyłali wyłącznie na konta bankowe, z jakich otrzymaliśmy przelew weryfikacyjny.

Początkowo koszt takiej weryfikacji konta wynosił 1 zł (aktualnie z GG korzysta około miliona osób/firm), ale po protestach użytkowników obniżono go do 1 grosza. Jeśli nie słyszeliście o tej nowości, a chcecie z niej skorzystać odsyłam do wpisu na blogu GG, gdzie znajdziecie szczegółową instrukcje jak z niej skorzystać.

Trzy nowe zmiany w GG zaczynają się od nowości w aplikacji mobilnej. Jej użytkownicy narzekali na status dostępności przez 24h, mimo niekorzystania z niej przez cały czas. Od teraz wdrożona została automatyczna zmiana statusu na Zaraz wracam, gdy aplikacja nie jest używana przez dłuższy okres.

Druga ze zmian dotyczy profili prywatnych lub firmowych, do których będzie można dodać teraz więcej niż jedno zdjęcie z opcją ich przeglądania, podobnie to wygląda od dawna na Facebooku.

Ostatnia z kolei ze zmian, wprowadzona została również na prośby użytkowników, którzy korzystali z funkcji Ruletka. Po nowemu, wylosowane do potencjalnej rozmowy zostaną w pierwszej kolejności osoby z lokalizacją najbliższej naszej - pod uwagę będzie brana lokalizacja rzeczywista w danej chwili, jeśli wyraziliśmy zgodę na nią lub wpisana w naszym profilu miejscowość.

Źródło: GG.