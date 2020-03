Oto nowy Slack. Odświeżony wygląd i usprawnione funkcje trafiają do użytkowników

Zobacz też: Microsoft przegrał ze Slackiem, IBM wybrał Slack dla swoich 350 000 pracowników

Nowy design Slacka: wygodniej, lepiej, ładniej

Zmiany prawdopodobnie zobaczycie od pierwszego uruchomienia nowej wersji, ale to że co nieco zmieni się wizualnie, to dopiero początek. Bo poza tym nowy Slack to także nowe opcje. Jedną z nich jest niewątpliwie tworzenie „folderów” z kanałami i konwersacjami, dzięki których łatwo jest zgromadzić to wszystko tematycznie w jednym miejscu. Ponadto doszedł też nowy przycisk do tworzenia wiadomości — jakich wiadomości? To już zależy tylko od Was — wskazujemy osobę, grupę osób lub kanał. Zmian doczekała się także sekcja powiadomień — od teraz mamy móc łatwiej do nich dotrzeć, a wszystko będzie czytelniejsze i po prostu wygodniejsze.