Już jest! Nowy Slack na Androida wnosi ważne usprawnienia

Slack to jeden z najbardziej zaawansowanych komunikatorów, zorientowany na umożliwienie pracy w dużych zespołach. Dzięki rozbudowanemu interfejsowi desktopowemu i dobrze działającej aplikacji mobilnej, jest on chętnie wybierany przez wiele firm. Nie tak dawno głośnym echem rozniosła się wieść, że IBM na swój firmowy komunikator dla 350 tys. pracowników wybrało właśnie Slacka, zamiast konkurencyjnego rozwiązania od Microsoftu. Podejrzewam, że gdyby nie Slack, to redakcja Antywebu nie działałaby tak sprawnie, jak działa.

Osobiście korzystam z dwóch inkarnacji komunikatora. Desktopowa wersja pochodzi z Microsoft Store i jest odpalona w tle, kiedy tworzę dla was treści. Kiedy jednak nie ma mnie przy komputerze (czyli jakby nie patrzeć, przez dużą część dnia) nad tym, żebym niczego nie przegapił, czuwa aplikacja komunikatora na Androida. Dlatego też bardzo cieszę się na wieść o tym, że ma ona zostać mocno poprawiona, aby używanie jej było jeszcze przyjemniejsze.

Slack dostaje ważny update, pojawia się dolna belka

Nowy mobilny Slack dość mocno zmienia sposób nawigacji po interfejsie. Przede wszystkim dodany został dolny pasek kontrolny, który przekieruje nas do 4 sekcji: Home, DM, Mentions i You. Home będzie zawierał dużą część menu głównego, jednak zostanie odchudzony i uproszczony, co przyspieszy nawigowanie. Zostaną z niego zabrane m.in. rozmowy, które trafią do panelu DM. Jeżeli pracujemy w dużym zespole, z pewnością przyda nam się panel Mentions, w którym zobaczymy, w którym wątku potrzebna jest nasza uwaga. Finalnie otrzymamy też panel You, który pozwoli nam szybko ustawić właściwości takie jak status czy zarządzać powiadomieniami.

Oprócz tego, jak widać na powyższym nagraniu, Slack otrzymuje wysuwane z lewej i prawej strony panele boczne. Pociągając od lewej w dowolnym z czterech paneli otrzymamy menu pozwalające na przełączanie się pomiędzy zespołami, w których jesteśmy, zmianę ustawień tychże zespołów, a także możliwość wylogowania się. Jeżeli natomiast pociągniemy od prawej, dostaniemy ekran wyświetlający ostatnią konwersację, w której braliśmy udział.

Według informacji 9to5Google, nowy Slack jest już wypuszczany do użytkowników w formie aktualizacji. Jestem przekonany, że przyzwyczajenie się do odmiennego sterowania nieco zajmie, ale finalnie oceniam takie zmiany na bardzo duży plus. Jak to będzie w praktyce? Przekonamy się niedługo na porannym kolegium.