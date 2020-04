Choć wiem, że to pierdółka, to dla mnie jedną z fajnych rzeczy związanych z Windows Store jest to, jak tamtejsze aplikacje wyświetlają się w formie kafelków w menu start. Nie tylko bowiem mają one dedykowane grafiki (dzięki czemu wyglądają elegancko) , ale też wspierają Live Tiles, Sprawia to, że kafelki w końcu mają sens. Widać to na porównaniu aplikacji Slacka ze Sklepu Windows oraz „zwykłego” programu.

Tak jak wspomniałem – Microsoft Store wciąż ma za mało, by być jedynym sklepem dla Windowsa, jednak ze względu na to, że posiada on coraz więcej przydatnych aplikacji oraz że korzystanie z niego jest teraz znacznie wygodniejsze, to jego przewagi (łatwość instalacji, dodatkowe funkcje w menu start, większe bezpieczeństwo) zaczynają o sobie dawać wyraźnie zdać. Jeżeli Microsoft będzie kontynuował prace nad swoim repozytorium, to jest duża szansa, że przyciągnie on na tyle dużą liczbę klientów, że zainteresują się nim także developerzy bardziej niszowych programów. I choć przed firmą długa droga (np. w kwestii obsługi wtyczek), to przykład Edge pokazał, że jak Microsoft chce, to potrafi stworzyć dobrze działający produkt.

A jakie aplikacje wy widzielibyście w Microsoft Store?