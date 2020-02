Microsoft przegrał ze Slackiem, IBM wybrał Slack dla swoich 350 000 pracowników

Jeśli nie znacie Slacka ani Teams, to są to narzędzia do współpracy i komunikacji dla małych, średnich i jak podaje przykład z IBM dużych zespołów. Slack i Teams rywalizują między sobą o miano najbardziej popularnego produktu do komunikacji w biznesie. Microsoft, jeśli chodzi o liczby tę wojnę oczywiście wygrywa, chwaląc się blisko 20 milionami użytkowników, przy 12 milionach użytkowników Slacka. Jak jednak podpowiada logika, przy walce Dawida z Goliatem wynik Slacka jest imponujący. Bez zasobów, jakie posiada Microsoft, reklam telewizyjnych i tak Slack osiągnął naprawdę gigantyczny sukces.

W Antywebie też używamy Slacka, mamy zrobione sporo fajnych integracji, które ułatwiają pracę zespołu. Jest to nasze główne narzędzie komunikacji i szczerze mówiąc trudno jest wyobrazić mi sobie pracę bez niego. Jest to naprawdę świetne narzędzie, które buduje swoją przewagę nad innymi, poprzez bardzo prosty i intuicyjny interfejs. Sprawdzaliśmy również inne rozwiązania tego typu, ale zawsze wracaliśmy do Slacka, choć przyznam, że akurat Microsoft Teams nie testowaliśmy .

Nasz Slackowy bot nastawiony jest na nieustanną motywację (z przymrużeniem oka oczywiście).

Wracając jednak do newsa. IBM nie wybrał Slacka z dnia na dzień. Już wcześniej ok 165 000 pracowników IBM pracowało na tym narzędziu do komunikacji. Teraz firma zdecydowała się jednak na poszerzenie wdrożenia tak, aby Slack był dostępny dla każdego pracownika IBM.

Bardzo ciekawy jestem jak wygląda strategia wdrażania tego typu narzędzi na taką skalę. Jak daleko IBM zintegruje Slacka ze swoimi systemami itp.

Źródło : businessinsider.com