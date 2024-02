Twórca Yellowstone ma nowy hit, w obsadzie Billy Bob Thornton i Demi Moore

Landman - zapamiętajcie ten tytuł

Sheridan ma ostatnio świetną passę. Jego seriale produkowane już masowo dla wytwórni Paramount, które w Polsce możemy oglądać na SkyShowtime, biją rekordy popularności. Yellowstone po tym jak pojawiło się na Netfliksie przeżywa drugą młodość, a pozostałe seriale z tego uniwersum - genialne 1883 oraz bardzo dobre 1923 cieszą się nie mniejszą estymą. Bass Reeves co prawda tej passy nie podtrzymał i okazał się po prostu nudny, ale Sheridan już chyba udowodnił, że na Dzikim Zachodzie zna się jak mało kto. Teraz zamierza zabrać się za inny ciekawy temat, a mianowicie wydobycie ropy naftowej w Teksasie.

Pierwsze wzmianki od serialu Landman pojawiły się jeszcze w 2022 roku, wtedy też dowiedzieliśmy się, że główną rolę zagra nie kto inny jak sam Billy Bob Thornton. Od tamtej pory o tym projekcie było jednak bardzo cicho, aż do końca stycznia. W ciągu kilku dni sieć zalała fala nowych doniesień. Najważniejsza informacja to fakt, że właśnie rozpoczęły się zdjęcia do tej produkcji w okolicach Fort Worth w Teksasie. Oznacza to, że jak wszystko dobrze pójdzie, to Landman może zadebiutować jeszcze w tym roku, być może nawet w jesiennej ramówce, która do tej pory należała do Yellowstone.

O tym, że Paramount i Sheridan podchodzą do tej produkcji bardzo poważnie może świadczyć doskonała obsada. Billy Bob Thornton zagra głowę rodziny, naftowego barona Tommy'ego Norrisa, Ali Larter (Final Destination) zagra jego byłą żonę Angelę, a Michelle Randolph i Jacob Lofland wcielą się w dzieci tej pary - Ainsley i Coopera. Michelle Randolph możecie kojarzyć z innego serialu Sheridana - 1923, gdzie zagrała Elizabeth Dutton. Do obsady w ostatnim czasie dołączyła również Demi Moore, która wcieli się w rolę Cami, przyjaciółki głównego bohatera i żonę innego naftowego magnata. W obsadzie znaleźli się także Kayla Wallace, James Jordan, Mark Collie oraz Paulina Chávez.

Historia na bazie podcastu

Co ciekawe historia opowiedziana w serialu ma przynajmniej początkowo bazować na popularnym podcaście - Boomtown, który przytacza historię zachodniego Teksasu i rozwoju platform wiertniczych i branży naftowej w tamtym rejonie Stanów Zjednoczonych. Znając Sheridana dołoży do niej swoje trzy grosze aby widzowie się nie nudzili, a biorąc pod uwagę wysokie oceny tej historii, jest to doskonały materiał na serial. Miejmy nadzieję, że na premierę nie będziemy musieli zbyt długo czekać.