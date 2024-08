Disney wykorzystuje dobrze znane marki

Nie jest wykluczone, że podczas D23 Expo dostaniemy zapowiedzi również filmów dla starszych widzów, ale pierwszy dzień został zdominowany przez animacje i historie dla najmłodszych. Dostaliśmy między innymi najnowszy trailer filmu Vaiana 2, który w kinach pojawi się już w tym roku, 29 listopada. 20 grudnia będziemy mogli natomiast obejrzeć na ekranach historię Mufasy, czyli słynnego ojca "Króla Lwa". Na wiosnę 2025 roku do kin trafi natomiast Śnieżka, czyli kolejna wariacja historii pięknej królewny, której chce się pozbyć zła macocha (w tej roli Gal Gadot). To jednak tylko rozgrzewka, bo latem 2025 roku zadebiutuje nowy, autorski projekt Pixara pod tytułem Elio. Na temat tej produkcji nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, poza tym, że będzie opowiadał o "obcych i kosmosie" ale patrząc na historię tego studio, można chyba być dobrej myśli.

Fanów klasycznych animacji Pixara ucieszy zapewne fakt, że pojawią się także kolejne części znanych i lubianych animacji. Zaczniemy od Toy Story 5, które planowane jest na lato 2026 roku. Na ten moment wiemy tylko, że tym razem zabawki będą musiały zmierzyć się z największym złodziejem czasu, jakim są ekrany tabletów i smartfonów. Zapowiada się ciężka walka ;-). To jednak nie jedyny mocny tytuł jaki zapowiedziano w czasie D23. Otóż Disney potwierdził, że w 2027 roku dostaniemy Frozen 3, a co więcej plan przewiduje wypuszczenie aż dwóch, powiązanych ze sobą filmów. Potwierdzono również, że trwają pracę nad animacją Iniemamocni 3, ale tutaj nie podano żadnych konkretnych dat.

I kolejne seriale z uniwersum Marvela i Star Wars

Chciałbym napisać, że mam mieszane uczucia odnośnie seriali jakie pojawiły się w ostatnich latach na Disney Plus, ale byłoby to kłamstwo. Ogromna większość produkcji bazujących na historiach ze świata Marvela i Star Wars jest okropna i ciężko się je ogląda. Disney zdaje się jednak nie zrażać. W najbliższych miesiącach i latach dostaniemy szereg nowych produkcji. Będzie to między innymi animacja The Eyes of Wakanda, czyli serial o losach Czarnej Pantery. Pojawi się także animacja LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, którą można potraktować jako alternatywną wersję historii Luke'a Skywalkera. Jest tak pokręcone, że... może być całkiem ciekawe (Darth Jar Jar ;-)). W tym roku zadebiutuje też serial z uniwersum Marvela - Agatha All Along oraz Star Wars: Skeleton Crew.

W 2025 roku na na Disney Plus pojawi się natomiast serial Dream Productions bazujący na świecie jaki poznaliśmy w filmach "W głowie się nie mieści". A i byłbym zapomniał, w przyszłym roku pojawi się też kolejna część Avatara - Fire and Ash, która trafi do kin 19 grudnia 2025.