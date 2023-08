SkyShowtime wrzesień 2023 – nowości. Pełna lista premier

Wrzesień dopiero za dwa tygodnie, ale platforma już podzieliła się z nami produkcjami, które trafią do jej biblioteki w przyszłym miesiącu. Możemy spodziewać się nie tylko produkcji oryginalnych, ale także blockbusterowych hitów, po brzegi wypakowanych gwiazdami kina. Oto przedsmak nadchodzących nowości.

Pukając do drzwi

Czy jesteś w stanie poświęcić swoje dobro, dla uratowania setek tysięcy niewinnych istnień? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć sobie bohaterowie horroru Pukając do drzwi, który trafi do SkyShowtime już 4 września.

Gdy do chatki, w której wraz z rodzicami wypoczywa siedmioletnia Wen, pukają 4 nieznajomi, życie rodziny wywraca się do góry nogami – okazuje się, że świat zbliża się ku końcowi, a jedynym ratunkiem jest poświęcenie życia jednego z jej członków. Na ekranie zobaczymy takie sławy jak Dave Bautista (Strażnicy Galaktyki), Rupert Grint (Harry Potter) czy Jonathan Groff (Mindhunter).

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

Film oparty luźno na kultowej grze fabularnej z lat 70. Charyzmatyczny bard – Edgin Darvis – wraz z drużyną poszukiwaczy przygód podejmuje się pełnej zaskakujących zwrotów akcji misji, by zdobyć zaginiony artefakt.

Z pozoru łatwa kradzież staje się jednak serią niefortunnych wypadków, pełną gagów, komicznych sytuacji i elementów charakterystycznych dla ikonicznego fantasty. Obok Chrisa Paina – wcielającego się w rolę Edgina Darvisa – pojawią się takie nazwiska jak Michelle Rodriguez (Szybcy i wściekli) oraz Hugh Grant. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor obejrzycie w SkyShowtime 29 września.

Pozostałe nowości we wrześniowy SkyShowtime

Pukając do drzwi i Dungeons & Dragons: Złodziejski honor to oczywiście nie wszystko. Nadchodzący miesiąc w SkyShowtime to także czesko-słowacka komedia familijna The Winner (4 września), fińsko-szwedzki serial kryminalny Codename: Annika, dziesięcioodcinkowy serial kryminalny Riana Johnsona pod tytułem Poker Face, dokument Fashion House (20 września), pozwalająca zajrzeć za kulisy najsłynniejszych światowych domów mody oraz TÁR (od 25 września), czyli opowieść o wyjątkowej kompozytorce i dyrygentce Lydii Tár, w którą wciela się Cate Blanchett.