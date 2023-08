Najważniejsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale (kino, VOD)

Blue Beetle

Po ukończeniu studiów, Jaime Reyes, pełen energii i nadziei na przyszłość, wraca do rodzinnego domu. Próbując odnaleźć się w nowych okolicznościach, chłopak niespodziewanie trafia w posiadanie starożytnego artefaktu, który pochodzi z obcej biotechnologii - Skarabeusza. Ten niezwykły przedmiot wybiera Jaimego jako swojego symbiotycznego gospodarza. W wyniku tego złączenia chłopiec otrzymuje wyjątkową zbroję, która nadaje mu zdolności, których wcześniej nie miał. Dzięki tej nowej tożsamości Jaime zmienia swoje przeznaczenie i staje się superbohaterem znanych jako Blue Beetle.

W kinach od 18 sierpnia.

Lipowo. Zmowa milczenia

Serial przenosi nas do niewielkiego miasteczka, w którym ludzie opanowali grę udawania do perfekcji oraz gdzie sekrety kształtują historię miasta. Ta lokalizacja jest również miejscem spotkania dwóch różnych światów religijnych - pogańskiego i chrześcijańskiego. W pewnym momencie do miasteczka, wprowadzając się w samo centrum zżytego społeczeństwa, przybywa Weronika Nowakowska (Julia Kijowska), która jest pisarką.

Poszukując spokoju i schronienia przed problemami, które pozostawiła za sobą w stolicy, stara się znaleźć ukojenie w Lipowie. Jednak po jej przyjeździe w miasteczku dochodzi do tragicznych wydarzeń - ginie siostra z lokalnego zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. Aby odkryć prawdę, pisarka musi nie tylko wydobyć na światło dzienne głęboko ukrywane tajemnice mieszkańców Lipowa, lecz także zmierzyć się z własnymi demonami.

Na Player od 18 sierpnia.

Harlan Coben: Schronienie

"Schronienie" Harlana Cobena opisuje historię Mickey'ego Bolitara, który po śmierci ojca przeprowadza się do Kasselton w New Jersey. Tam angażuje się w dochodzenie w sprawie zaginięcia uczennicy Ashley Kent, co prowadzi go do odkrycia mrocznych tajemnic pozornie spokojnej społeczności. Pomagają mu przyjaciele - Spoon i Emma. Mickey odkrywa nie tylko tajemnicę zniknięcia Ashley, ale także skomplikowaną rodzinna historię.

Na Prime Video od 18 sierpnia.

Depp kontra Heard

Ta seria dokumentalna bada rewolucyjny proces, który wstrząsnął Hollywood, oraz jego wpływ na świat internetu, ukazując - po raz pierwszy w jednym projekcie - świadectwa zarówno oskarżycieli, jak i oskarżonych. Ma to być świeże spojrzenie na proces Depp kontra Heard, który zakończył się po długim czasie.

Na Netflix od 16 sierpnia.

Mala fortuna

Serial opisuje losy dwóch zranionych dusz, które podejmują ostateczną próbę odzyskania swojej godności. Spotykają się ponownie, zmagając się z fałszywymi maskami, ranami przeszłości i pozostałościami uczuć. Współzawodniczą o dostęp do bankowego konta najbogatszej meksykańskiej rodziny, próbując przełamać bariery zbudowane przez uprzedzenia i lęki. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy, jak Silvia Pasquel i Lisa Owen.

Na Prime Video od 18 sierpnia.

Cruel Summer 2. sezon

W drugim sezonie serialu "Cruel Summer" pojawia się zupełnie nowa obsada i nowa tajemnica. Akcja toczy się w urokliwym nadmorskim miasteczku na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. W kolejnym rozdziale serii śledzimy historię burzliwych relacji między trójkątem przyjaciół - Megan, Isabellą i Lukem. Zawirowania uczuciowe i nieznana tajemnica wpływają na ich przyszłość. W obsadzie pojawiają się Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada i Sean Blakemore. Paul Adelstein i Braeden De La Garza powracają do obsady, kontynuując swoje role.

Na Prime Video od 15 sierpnia.