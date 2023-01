SkyShowtime - dokładna data startu w Polsce. Znamy cenę subskrypcji

SkyShowtime niebawem wejdzie do Polski. Serwis zapowiedział premierę w połowie lutego i znamy dokładną datę debiutu nad Wisłą.

SkyShowtime - kiedy w Polsce?

SkyShowtime wejdzie do Polski 14 lutego. Platforma będzie oferować treści od takich wytwórni i platform, jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios oraz Peacock. To oznacza, że niektóre filmy i seriale trafią do naszego kraju po raz pierwszy w historii na platformie VOD. Jednocześnie mamy nadzieję, że SkyShowtime zaoferuje szeroki wybór klasyków, które gdzieniegdzie pojawiały się wcześniej w serwisach VOD, ale nigdy nie były dostępne w jednym miejscu w całości.

Cena subskrypcji SkyShowtime

Cena subskrypcji wyniesie 24,99 zł miesięcznie. Jednocześnie platforma wystartuje 14 lutego także w innych krajach: Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech. Cenowo sytuacja będzie wyglądać podobnie, ale widać też, że SkyShwotime dostosowuje swoje cenniki do poszczególnych regionów: Abonament w Czechach wyniesie 179 CZK, na Węgrzech – 1999 HUF.

