Ulubione treści powędrują z HBO i innych na SkyShowtime. Czyli więcej treści, więcej opłat

SkyShowtime - kiedy w Polsce?

O nadchodzącej premierze SkyShowtime pisaliśmy kilkukrotnie i wydawało się, że wielki debiut nastąpi jeszcze w tym roku. Rzeczywiście do niego dojdzie, ale jeszcze nie w Polsce, ponieważ w pierwszej kolejności platforma zostanie uruchomiona w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji już 20 września. Niedługo później, bo przed końcem roku zawita do Holandii, a do końca pierwszego kwartału 2023 lista krajów zostanie poszerzona o kolejne i SkyShowtime pojawi się w Hiszpanii, Portugalii, Andorze i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Do tej ostatniej grupy możemy zaliczyć Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Kosowo, Czarnogórę, Macedonię Północną, Rumunię, Serbię, Słowację i Słowenię. Umyślnie nie wymieniłem jeszcze Polski, ale możemy potwierdzić, że w tym ostatnim gronie nasz kraj się znajduje, bo takie informacje otrzymaliśmy od biura prasowego SkyShowtime.

SkyShowtime - jakie seriale i filmy zobaczymy?

Czym będzie nowa platforma zdradza już grafika powyżej, ponieważ obecne na niej logo informują wprost czyje treści - filmy i seriale - pojawią się w ofercie tej usługi. Przede wszystkim są to wytwórnie filmowe, jak Universal i Paramount, a także DreamWorks. Wśród nadawców telewizyjno-online'owych mamy Sky, Showtime, Nickelodeon, Paramount+ oraz Peacock. To naprawdę mocny zestaw, szczególnie gdy spojrzymy na listę tytułów, którymi już teraz chwali się SkyShowtime. Znalazły się na niej takie hity, jak Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman,

Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance

i The Bad Guys, a wśród seriali wymieniane są Halo, Yellowstone, The Offer i Star Trek: Strange New Worlds, Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber i The First Lady.

Nie bez znaczenia jest fakt, że widzowie w innych krajach, a później także w Polsce po raz pierwszy uzyskają możliwość obejrzenia wielu niedostępnych u nas produkcji oryginalnych. To bardzo duża wartość już na sam start, bo zasoby Universal i Paramount, a także Sky i Showtime to też wiele klasycznych produkcji, do których warto wracać lub je nadrabiać. Oferowanie ich w odpowiedniej jakości obrazu i dźwięku, a także na nowoczesnej platformie może przełożyć się na szybki wzrost zainteresowania. Tym, co będzie działać na niekorzyść SkyShowtime, to dość późny start.

SkyShowtime zabierze filmy i seriale z innych VOD

Na dobre rozgościły się bowiem w Polsce inne platformy, w tym Netflix, Prime Video, CANAL+, HBO Max i Disney+. Każda z nich jest już rozpoznawalna i zdobywa popularność, dlatego SkyShowtime nie będzie łatwo powalczyć o klientów. Istotnym czynnikiem będzie posiadanie przez wielu widzów kilku aktywnych subskrypcji VOD, dlatego rozpoczęcie nowej i zwiększenie comiesięcznych opłat nie będzie częstym wyborem. Decyzja o zasubskrybowaniu nie jest dziś tak łatwa, jak kiedyś, tym bardziej że koszty abonamentów rosną. Player i CANAL+ online już podnieśli ceny, a Netflix i Disney (jak na razie nie w Polsce) uruchomią pakiety z reklamami, co może spowodować, że podstawowa oferta bez reklam będzie droższa.

Czas... na SkyShowtime — najlepszy serwis streamingowy w Europie. Zaledwie kilka miesięcy po otrzymaniu pełnej aprobaty organu regulacyjnego, SkyShowtime zostanie oficjalnie uruchomiony 20 września 2022 r. Jesteśmy podekscytowani, że nasi klienci mają dostęp do najnowszych seriali i premier filmowych z naszych kultowych i znanych na całym świecie studiów. Z niecierpliwością czekamy na podzielenie się dalszymi szczegółami na temat dat wprowadzenia platformy na inne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie. - Monty Sarhan, dyrektor generalny SkyShowtime

Ile może kosztować SkyShowtime w Polsce?

Pojawienie się się SkyShowtime spowoduje też wycofanie wspomnianych oraz wielu nie wymienionych przez nas tytułów z innych platform. Nie wiemy, do których produkcji platforma odzyska prawa przed pierwszym dniem funkcjonowania SkyShowtime nad Wisłą, ale gdy rozejrzymy się dziś po katalogu HBO Max, CANAL+ online, Netfliksa i innych, to bez problemu znajdziemy tam wiele produkcji przypisywanych stacjom i studiom należącym do koalicji pod szyldem SkyShowtime. To może zirytować część osób i niektórych zniechęci do nowej platformy, zaś pozostałych może zachęcić. Kluczowym czynnikiem będzie cena. W chwili obecnej SkyShowtime będzie kosztować 6,99 euro w Finlandii, 79SEK w Szwecji, 79NOK w Norwegii i 69DKK w Danii. Szybkie kalkulacje pokazują, że subskrypcja w Polsce będzie kosztować około 30-40 zł miesięcznie, jeśli przelicznik się sprawdzi.