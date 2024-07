Mój poprzedni tekst, w którym nawiązywałem do opóźnionych dat premier seriali w Polsce i jako przykład podawałem "Burmistrza Kingstown", cieszył się naprawdę dużą popularnością. Głównym wątkiem materiału był jednak kontekst przekładanych premier seriali nad Wisłą względem tego, co dzieje się na rynku w USA, dlatego o samej produkcji dostępnej na SkyShowtime wspominałem dopiero pod koniec artykułu.

Serial z Jeremym Rennerem, którego pamiętamy z roli w filmach Marvela oraz serii Jasona Bourne'a, nie należy do najczęściej komentowanych, co może wynikać z ogólnego charakteru, tematyki oraz nastroju produkcji. To dość mroczny dramat, który bez ogródek pokazuje, jak mogłaby wyglądać rzeczywistość w jednym z amerykańskich miast, gdzie w największym stopniu na porządek na ulicach ma... były osadzony. Grana przez Rennera postać, Mike McLusky, należy do rodziny od lat powiązanej z więziennictwem i służbami, ale podział "obowiązków" jest tu zaskakująco różnorodny.

Mike przez jakiś czas współpracuje ze starszym bratem Mitchem i starają się zachować równowagę pomiędzy różnymi frakcjami, występując niemalże w roli mediatora dla każdej ze stron, choć oczywiście własne interesy czasami stawiane są ponad dobro ogólne, nawet jeśli bohaterowie mówią inaczej. Najmłodszy z trójki braci, Kyle, pracuje w policji, natomiast ich matka Mariam jest wykładowczynią, która prowadzi także zajęcia w zakładach karnych. Cała rodzina ma więc bardzo bliskie powiązania z tym światkiem, podobnie jak wspominany w dialogach ojciec trójki bohaterów.

Nagły zwrot akcji powoduje, że to Mike jest pewnego dnia zmuszony przejąć obowiązki tak zwanego burmistrza, a początek jego kadencji przypada na jeden z najtrudniejszych okresów. Serial bardzo dobitnie prezentuje realia więzienia, rządzących nim układów, a także rzeczywistość poza murami, gdzie policja jest skłonna przymykać oko na niektóre aktywności niezgodne z prawem, by w innym miejscu możliwe były do osiągnięcia pewne sukcesy, którymi później służby będą mogły się pochwalić. W centrum tych zdarzeń, znający wszystkich i próbujący utrzymać ten "ekosystem" w ryzach jest Mike, który stara się też zadbać o innych, często zapominając całkowicie o sobie.

Atutem serialu jest na pewno niespieszące się tempo, ale trudno też mówić o braku energiczności wydarzeń - zbalansowano to naprawdę bardzo udanie, dzięki czemu każdy odcinek mija bardzo szybko i ma się ochotę na więcej. Atmosfera każdego epizodu jest dość ponura, by nie powiedzieć, że czasami wręcz przytłaczająca, ale humorystyczne wstawki, celne riposty i energiczne dialogi powodują, że od czasu do czasu uśmiechniemy się pod nosem, co odrobinę, ale wystarczająco osładza seans.

Pierwszy sezon pokazuje, jak Mike stara się zastąpić Mitcha i dopilnować porządku, lecz wyzwanie może okazać się zbyt duże i przerosnąć go. Jego ambicje są na tyle duże, że pragnąłby zaspokoić oczekiwania i potrzeby wszystkich lub nikogo, ale celem nadrzędnym jest zawsze zachowanie pokoju i uniknięcie eskalacji wszystkich konfliktów. Serial dobrze pokazuje, jak wydarzenia wewnątrz murów wpływają na to, co dzieje się na ulicach, jak niewinne i postronne osoby mogą stać się ofiarami, a właśnie przede wszystkim do tego nie chce doprowadzić Mike.

Po finale pierwszego sezonu sytuacja zmienia się diametralnie, co oczywiście wpływa na to, jak wygląda sam serial - nowe odcinki oferują nieco inną historię, z inną dynamiką. Jeżeli oglądacie serial ciurkiem, odcinek po odcinku, to ta zmiana będzie ewidentnie odczuwalna i może spowodować, że stracicie zainteresowanie lub będziecie potrzebować przerwy. Ciekawość jednak wygrywa i do serialu wracam bardzo szybko, a najnowszy trzeci sezon, którego finał niedługo pojawi się na SkyShowtime, prawdopodobnie nie zamknie furtki na dalsze wydarzenia, ponieważ popularność i wysokie oceny całości powinny spowodować, że otrzymamy jeszcze co najmniej jedną, finałową serię, która będzie wisienką na torcie.