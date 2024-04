HBO Max nowości kwiecień 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

Na liście premier serialowych znajduje się zupełnie nowy serial, który jest chyba najciekawszą premierą w pierwszej połowie miesiąca na HBO Max. "Sympatyk" ("The Sympathizer") opowiada historię szpiega pochodzenia francusko-wietnamskiego w czasach ostatnich dni wojny w Wietnamie oraz jego życiu na wygnaniu w USA. Serial zapowiada się nie tylko jako poruszający portret skomplikowanych relacji międzyludzkich i politycznych, ale także i niemała dawka akcji.

Kolejnym tytułem wartym uwagi jest film z 2008 roku: "Wanted - Ścigani" ("Wanted"), w którym widzowie będą mogli zobaczyć Angelinę Jolie i Morgana Freemana w rolach członków tajnego bractwa zabójców, obok Jamesa McAvoya jako sfrustrowanego pracownika biurowego. Taka obsada i ciekawy pomysł na fabułę wydawały się idealnym połączeniem i do dziś pamiętam, jak czekano na debiut tej produkcji.

Nie można także pominąć klasyki romantycznej komedii "Kiedy Harry poznał Sally" ("When Harry Met Sally"), która na przestrzeni 12 lat opowiada o przejściach dwójki nowojorczyków, prowadząc ich od nienawiści poprzez przyjaźń, aż do miłości. To jedna z tych historii, które zawsze pozostaną w sercach widzów, więc fajnie że będzie można sobie przypomnieć ten tytuł lub zobaczyć go pierwszy raz. Natomiast "Człowiek, który wiedział za mało" ("The Man Who Knew Too Little") obiecuje niezwykle zabawną i pełną zwrotów akcji opowieść o zwykłym sprzedawcy wideo, który zostaje wplątany w świat międzynarodowego szpiegostwa.

Warto również zaznaczyć, że wśród nowych filmów na platformie HBO Max pojawi się wiele tytułów, które zainteresują różnorodną widownię. Między innymi "Missisipi w ogniu" (Mississippi Burning), "Triumf ducha" (Triumph of the Spirit), czy "Metalokalipsa: Armia Gwiazdy Zagłady" (Metalocalypse: Army of the Doomstar).

HBO Max kwiecień 2024 - lista nowości

Programy i seriale:

Alex Edelman: Tylko dla nas (Alex Edelman: Just For Us) - Po swoim sukcesie na Broadwayu komik Alex Edelman zaprasza do HBO na swój solowy występ.

- Serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości. Sympatyk (The Sympathizer) - Serial opowiada historię szpiega pochodzenia francusko-wietnamskiego w ostatnich dniach wojny w Wietnamie i jego życiu na wygnaniu w USA.

Filmy:

Missisipi w ogniu (Mississippi Burning) - Dwóch agentów FBI kieruje rządowym śledztwem w sprawie zniknięcia trzech działaczy na rzecz praw obywatelskich we wschodnim Missisipi.

- Electra myśli o swoich 10. urodzinach, łącząc wspomnienia z marzeniami. Zanurzona w swoim wewnętrznym świecie buduje relacje z ciałem i seksualnością. Radykalna metoda (Radical) - W przygranicznym meksykańskim miasteczku sfrustrowany nauczyciel próbuje radykalnie nowej metody, aby uwolnić ciekawość i potencjał swoich uczniów.

- Angelina Jolie i Morgan Freeman w rolach członków tajnego bractwa zabójców. Obok nich James McAvoy jako sfrustrowany pracownik biurowy. Silver Haze - 15 lat po traumatycznym wydarzeniu Franky nieustająco szuka zemsty i nie potrafi zbudować znaczącego związku. Wszystko jednak do czasu.

- 15 lat po traumatycznym wydarzeniu Franky nieustająco szuka zemsty i nie potrafi zbudować znaczącego związku. Wszystko jednak do czasu. Kiedy Harry poznał Sally (When Harry Met Sally) - Na przestrzeni 12 lat dwójka karierowiczów z Manhattanu przechodzi płynnie od nienawiści, przez przyjaźń, do miłości.

- Samotny księgowy, który nie chce przejść na emeryturę, otrzymuje od zmarłej sąsiadki prezent, który uświadamia mu, że najlepsze jeszcze przed nim. Mroczne chwile (Black Minutes) - Grupa młodych gliniarzy staje w obliczu najmroczniejszych chwil w swoim życiu, próbując złapać seryjnego mordercę w skorumpowanym mieście.

Dokumenty:

Dawka Synanonu: Czy lekarstwo stało się kultem? (The Synanon Fix: Did the Cure Became a Cult?) - Obraz opowiada historię Charlesa Dedericha, założyciela kultu w Kalifornii, który przetrwał trzy dekady - od późnych lat 50. do końca lat 80. XX w.

Premiery w kwietniu HBO Max dzień po dniu