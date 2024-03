Prime Video nowości kwiecień 2024. Lista premier

Kwiecień zapowiada się naprawdę dobrze dla subskrybentów Amazon Prime Video. Serwis ten znany jest z różnorodnej oferty, ponieważ znajdziemy w niej sporo nowości, w tym oryginalnych produkcji Amazonu, ale jest tam też mnóstwo klasyki: seriali i filmów sprzed lat. W nadchodzącym miesiącu Prime Video przedstawia kilka nowych własnych produkcji, wśród których jeden tytuł budzi największe emocje.

Pierwszą nowością, na którą warto zwrócić uwagę, jest drugi sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni". Ten sześcioodcinkowy program zapewnia dawkę rozrywki dzięki turniejowi, w którym uczestnicy muszą powstrzymać się od śmiechu, starając się zarazem rozbawić innych. W obsadzie występują znani artyści i komicy, a rolę prowadzącego pełni Cezary Pazura. Najwyraźniej pierwszy sezon cieszył się na tyle dużą popularnością, że zdecydowano się nakręcić drugi sezon.

Prime Video kwiecień 2024 nowe filmy i seriale

https://www.youtube.com/watch?v=GoqC6H3ZZGg&t=35s&pp=ygUQZmFsbG91dCB6d2lhc3R1bg%3D%3D

Kolejną premierą, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów, jest "How to Date Billy Walsh". Ta romantyczna komedia opowiada historię przyjaźni i miłości między dwójką przyjaciół, Amelia i Archiego, który rywalizuje o względy nowego ucznia, Billy'ego. Oprócz wspomnianych produkcji, w kwietniu na Prime Video pojawi się także wiele innych ciekawych tytułów, takich jak "Zadra", "Raz, Dwa, Trzy... Wchodzisz do Gry!" czy "The Palace", które dostarczą widzom mnóstwo emocji i niezapomnianych przeżyć. Ale bez wątpienia największą premierą będzie serial na podstawie serii gier "Fallout".

Dla fanów sci-fi i postapokaliptycznych klimatów "Fallout" będzie produkcją jak do rany przyłóż. Serial ten, choć oparty na popularnej sadze gier wideo, nie jest bezpośrednią adaptacją żadnej konkretnej odsłony. "Fallout" przenosi nas do postapokaliptycznego Los Angeles, gdzie ludzie muszą przetrwać w podziemnych bunkrach. Po pewnym czasie opuszczają je, ale na zewnątrz zastają zupełnie inny świat.

Lista premier kwiecień 2024 Prime Video