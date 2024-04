CANAL+ kwiecień 2024 - nowości. Pełna lista premier: nowe filmy i seriale

Jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji jest polski film "Święto Ognia" autorstwa Kingi Dębskiej. To historia o rodzinie, marzeniach i radości życia - główną bohaterką jest dwudziestoletnia Anastazja, która mimo porażenia mózgowego nie traci pogody ducha. Jej życie zmienia się, gdy do ich życia wkracza sąsiadka Józefina, co prowadzi do odkrycia długo skrywanych rodzinnych tajemnic. "Pora Odkupienia" może przyciągnąć Waszą uwagę przedstawiając historię Antona, głównego egzekutora mafii, który postanawia wyjść z ukrycia, gdy odkrywa, że jego szefowa zajmuje się handlem kobietami. To mroczna opowieść o walce dobra ze złem.

Co nowego na CANAL+ online - premiery w kwietniu

W filmie "Mizantrop" przenosimy się do Baltimore, gdzie młoda policjantka o wyjątkowo trudnym charakterze, Eleanor Falco, prowadzi dochodzenie w sprawie seryjnego mordercy. Wygląda na to, że to trzymająca w napięciu produkcja: Damiána Szifróna potrafi zaskakiwać widza kolejnymi zwrotami akcji i przekonująco ukazać, jak policjantka próbuje odkryć motywacje zabójcy. Nie mniej intrygująco zapowiada się film "Hipnoza", w którym detektyw Danny Rourke (Ben Affleck) bada tajemnicę związaną z zaginięciem swojej córki. Zagłębiając się w świat iluzji i hipnozy, stawia wszystko na jedną kartę, by odnaleźć odpowiedzi na pytania, które dręczą go od lat. Z kolei "Diabelska Jazda" to kolejna produkcja, która zapewni dawkę mocnych wrażeń. Nicolas Cage wciela się w pasażera, który porywa przypadkowego kierowcę, rozpoczynając morderczą walkę o przetrwanie.

Wśród serialowych nowości kwietnia warto zwrócić uwagę na "Brygadę", gdzie Saïd zostaje szefem elitarnej jednostki B.R.I., stając w obliczu wojny gangów związanych z policją. To serial kryminalny wciągający widza w świat przestępczości zorganizowanej i walki o przetrwanie. Nie brakuje także dawnych ulubieńców publiczności, jak "Granica Zbrodni 3", gdzie inspektorzy Ellie Stocker i Gedeon Winter muszą połączyć siły, by wyjaśnić mroczne wydarzenia na granicy niemiecko-austriackiej. Jednak to nie koniec emocji, gdyż "Vigil 2" przenosi nas w kolejną tajemniczą podróż, tym razem w plenery Bliskiego Wschodu. Amy Silvia prowadzi śledztwo w sprawie nieudanego testu broni, co prowadzi do kolejnych zagadek i niebezpieczeństw.

Pełna lista nowości CANAL+ online kwiecień 2024