Nadchodzą duże premiery na SkyShowtime. Znamy szczegóły!

Na takie nowości czekali widzowie SkyShowtime. Wśród zapowiedzianych premier znajdują się seriale: doceniany "Poker Face", "The Curse" z Emmą Stone czy ważny film "Jednym głosem".

SkyShowtime kontynuuje dynamiczną ekspansję i rozbudowę swojej oferty. Niedawno uzupełniony został m. in. serial "Dexter", którego wszystkie sezony nareszcie dostępny są na platformie, ale oprócz klasyków w serwisie będziecie mogli oglądać sporo nowości na przestrzeni następnych miesięcy. Wśród nadchodzących tytułów jest m. in. "Poker Face" z Natashą Lyonne wcielającą się w kobietę o imieniu Charlie z nietypowym darem. Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje po debiucie na platformie Peacock, ale nie dotarła jeszcze do Polski.

Serial Poker Face w Polsce - gdzie obejrzeć?

Charlie posiada niezwykłą zdolność do wykrywania kłamstw. Wykorzystując tę umiejętność, wyrusza w podróż swoim Plymouth Barracuda, gdzie spotyka nowych ludzi i staje przed zagadkami dziwnych przestępstw, których nie może sobie odpuścić. Musi rozwiązać te zagadki, niezależnie od tego, jak trudne i skomplikowane się wydają.

Nowe seriale SkyShowtime z Emmą Stonę, Morganem Freemanem i Nicole Kidman

Na SkyShowtime pojawi się także "The Curse" z Emmą Stone. Serial pokaże jak domniemana klątwa komplikuje relację młodego małżeństwa. Wśród zapowiedzi nie zabrakło także polskiej "Warszawianki", którą obejrzymy już 19 czerwca, a także słowackiej komedii "The Winner". Pojawi się także "Special Ops: Lioness". To projekt, w którym kluczowe role są obsadzone przez Zoe Saldañę i laureatkę Oscara Nicole Kidman - obydwie pełnią również funkcję producentek wykonawczych. Towarzyszą im utalentowani aktorzy, tak jak Laysla De Oliveira i zdobywca Oscara Morgan Freeman. Cała produkcja skupia się na opowieści o grupie Lioness Engagement Team, której celem jest wewnętrzne zniszczenie pewnej organizacji terrorystycznej.

Platforma potwierdziła też, że doczekamy się drugiej połowy 5. sezonu "Yellowstone", 2. sezon "1923" oraz 2. sezon "Tulsa King" z Sylvestrem Stallone. Fani "Halo" mogą spać spokojnie - serial wróci z 2. sezonem. Ale nie samymi serialami zapełniono komunikat o nowościach, bo dobrze brzmi także line-up filmowy. Wśród nowości pojawiają się "Babylon", "M3GAN", "Jednym głosem".

Nowe filmy na SkyShowtime. Nadchodzą hity

"Babylon" skupia się na nadmiernych ambicjach i skandalicznym przepychu ukazując wzloty i upadki wielu postaci w okresie nieokiełznanego zepsucia i dekadencji, gdy Hollywood przechodziło z ery kina niemego do ery kina dźwiękowego pod koniec lat dwudziestych. "Jednym głosem" opowiada o pracy dwóch dziennikarek z New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor, które ujawniły historię zmowy milczenia wokół tematu molestowania seksualnego przez jednego z najpotężniejszych producentów Hollywood Harveya Weinsteina.

Zupełnie inną historię przedstawia "M3GAN". W przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją zabawek zastosowano sztuczną inteligencję w celu stworzenia M3GAN - realistycznej lalki, zaprogramowanej tak, aby nawiązała emocjonalną więź ze swoją niedawno osieroconą siostrzenicą. Jednak gdy oprogramowanie lalki działa zbyt perfekcyjnie, staje się nadopiekuńcza wobec swojego nowego przyjaciela, co prowadzi do przerażających konsekwencji.

Pierwszy z nich nie odniósł zbyt dużego sukcesu, ale obydwa pozostałe spotkały się z naprawdę dobrym przyjęciem. "M3GAN" błyskawicznie doczekała się nawet zapowiedzi sequela, który ma trafić do kin już w styczniu 2025.