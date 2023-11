Grudniowe hity w SkyShowtime. Jest na co czekać!

Grudzień w SkyShowtime

SkyShowtime przygotował na grudzień bardzo ciekawą ramówkę, w której pojawi się kilka kinowych hitów z ostatnich miesięcy. Bez wątpienia najgłośniejszym tytułem jest animacja Super Mario Bros - Film, która dostępna będzie w serwisie od 24 grudnia, czyli w sam raz na święta. Wcześniej bo 15 grudnia pojawi się natomiast najnowsza odsłona serii o robotach - Transformers: Przebudzenie bestii, a 2 dni później do oferty dołączy kontynuacja hitowej serii Szybcy i wściekli. Warto jednak pamiętać, że SkyShowtime to także bogata biblioteka starszych filmowych hitów, dlatego serwis poleca na święta między innymi takich filmy jak Holiday, Białe Boże Narodzenie, Zły Mikołaj czy Grinch: Świąt nie będzie. Dla fanów klasyków przygotowano natomiast całą serie filmów Indiana Jones, Mission Impossible czy trylogię Ojce Chrzestnego.

Jeśli natomiast jesteście bardziej zainteresowani serialami, to też nie macie na co narzekać. Kilka tygodni temu w serwisie pojawił się nowy serial Taylora Sheriada - Special Ops: Lioness z Nicole Kidman i Zoe Saldaną, który będzie liczył 8 odcinków i w całości będzie dostępny od 11 grudnia. Dosyć szybko, do oferty trafi też inna produkcja Sheridana - Lawman: Bass Reeves. Pierwsze dwa odcinki zadebiutują już 18 grudnia. Historia najsławniejszego szeryfa na Dzikim Zachodzie zapowiada się bardzo interesująco. Poza tym do oferty SkyShowtime trafią też inne seriale: komediowy - Smothered, dramatyczny - Dreamland oraz thriller polityczny Fellow Travelers.

Biorąc pod uwagę, że SkyShowtime to jeden z najtańszych serwisów VOD w Polsce oferujący jednocześnie bardzo bogatą bibliotekę świetnie znanych hitów, grudzień może być świetną okazją aby wykupić abonament. Warto chociażby dla samego Special Ops: Lioness, które recenzowałem kilka tygodni temu. Osobiście czekam też na historię Lawman: Bass Reeves. Sheridan udowodnił, że tematyka Dzikiego Zachodu jest mu bardzo bliska, a historia najbardziej znanego szeryfa w Stanach Zjednoczonych to materiał na niejeden sezon serialu.