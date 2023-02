Pierwsza lista nowości od mocnego debiutu. Co nowego w marcu na SkyShowtime

SkyShowtime weszło na polski rynek z buta

Dla tych, którzy jakimś cudem przespali debiut SkyShowtime w Polsce: jest to nowa platforma VOD powstająca pod skrzydłami dwóch największych wytwórni filmowych Paramount i Universal. Na liście studio, stacji i platform, z których katalogów filmy i seriale będą trafiać na SkyShowtime znalazły się Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. Całkiem niezła paczka, trzeba przyznać.

Źródło: SkyShowtime

Jak jakiś czas temu w swoim tekście informował Konrad Kozłowski, na start mieliśmy dostępne takie filmy jak między innymi „Ambulans", „Downtown Abbey", „Jerry and Marge Go Large", „Jurassic World: Dominion", „Wiking", „Czarny telefon" czy „Top Gun: Maverick". Ponadto możemy liczyć na takie serie filmów, jak American Pie, Powrót do przyszłości, Jason Bourne, Ojciec Chrzestny, Jackass, Szczęki, Jurassic World, Mission Impossible, Straszny film, Star Trek czy Transformers, a dla najmłodszych między innymi Minionki, Kung Fu Panda oraz Madagaskar. Skupmy się jednak na tym, co na platformie zagości w marcu.

SkyShowtime — marzec 2023. Wszystkie nowości

Platforma zaprezentowała wszystkie produkcje, które wzbogacą katalog serwisu streamingowego w marcu. Oto pełna lista nowości:

Czech It Out! (Spolu & hladoví) — 14 marca;

The Sleepers (Bez vědomí) — 14 marca;

Hackerville — 14 marca;

Ruxx — 14 marca;

Tuff Money (Bani Negri) — 14 marca;

Success (Uspjeh) — 14 marca;

The Informant (A besugo) — 16 marca;

Smile — 22 marca;

Rabbit Hole — 31 marca.

Źródło: SkyShowtime

Jest to więc bardzo różnorodna lista. Od czeskich produkcji, przez dzieła rumuńskie, węgierskie i chorwackie, aż po horror z Sosie Bacon w roli głównej czy najnowszy serial z Kieferem Sutherlandem. Na który tytuł czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Informacja prasowa