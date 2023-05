Oto nowa oferta SkyShowTime na czerwiec 2023. Co zobaczymy na platformie?

SkyShowtime to najnowszy gracz na polskiej arenie VOD i trzeba przyznać, że jak na beniaminka naprawdę radzi sobie nieźle, wygryzając dla siebie coraz większą część rynku. Co więcej - usługa się nie zatrzymuje, starając się przyciągnąć klientów zróżnicowaną ofertą i nowymi propozycjami. Wiemy już, co będzie można obejrzeć na platformie w przyszłym miesiącu.

SkyShowtime - co nowego zobaczymy tam w czerwcu 2o23?

Warszawianka

Warszawianka to polski serial wyreżyserowany został przez Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Na SkyShowtime dostępny będzie 1 sezon składający się z 11 odcinków.

Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: Strange New Worlds to spinoff klasycznego Star Treka. Serial opowiadaja o latach, kiedy kapitan Christopher Pike zasiadał za sterami U.S.S. Enterprise. W SkyShowtime zadebiutują 2 sezony, przy czym pierwszy odcinek dostępny będzie od 16 czerwca, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.

Success

Success to wielowarstwowy dramat skupiający się na silnych postaciach, z których każda w jakiś sposób jest przytłoczona codziennymi zmaganiami z rzeczywistością wielkiego miasta. Kiedy skutki ich działań w pewną feralną noc zaczynają przenikać każdy aspekt ich życia, ci pochodzący z różnych środowisk tzw. „szeregowi obywatele” postanawiają walczyć i upomnieć się o swoje.

Ruxx

Ruxx to współczesny dramat o związkach, który przygląda się młodemu pokoleniu Rumunów żyjących w kraju uwięzionym między przeszłością a przyszłością.

SkyShowtime - kontynuacja seriali

A Town Called Malice

Jest to mieszanka thrillera kryminalnego i sagi rodzinnej z początku lat 80. opowiada historię Lordów – rodziny byłych gangsterów z południowego Londynu, którzy spadli na sam dół przestępczego łańcucha pokarmowego.

Czech it Out!

Znany smakosz Lukáš Hejlík i jego nastoletnia córka Klára Hejlíková wyruszają ku niesamowitej kulinarnej przygodzie przez Czechy. Podczas tej wyprawy poznają bogactwo kuchni, kultury i dobrą zabawę, jakie oferuje ich kraj.

Fatal Attraction

Remake kultowego thrillera psychologicznego z lat 80. Nowy serial prezentuje tytułowe fatalne zauroczenie oraz ponadczasowe tematy małżeństwa i zdrady ze współczesnej perspektywy, która rzuca nowe światło na silne kobiety, zaburzenia osobowości i obsesję kontroli.

Grease: Rise of the Pink Ladies

Akcja tego rozśpiewanego serialu toczy się 4 lata przed fabułą oryginalnego Grease. W 1954 roku, nim rock’n’roll stał się modny, a gang T-Birds zyskał sławę najfajniejszego w szkole, cztery zbuntowane outsiderki postanawiają zacząć żyć na swoich zasadach.

Hackerville

Po ataku hakerskim na duży niemiecki bank policji udaje się ustalić, że sprawcy znajdowali się w Rumunii. Wysłana zostaje tam frankfurcka ekspertka od cyberbezpieczeństwa z niemieckiej agencji śledczej.

Prawo i porządek

Legendarny, nagrodzony Emmy producent i twórca Dick Wolf powraca z nowym sezonem serialu Prawo i porządek. Kontynuując swoje dziedzictwo, przedstawia w serialu sprawy inspirowane najgłośniejszymi współczesnymi wydarzeniami ze świata.