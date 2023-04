Nastoletnia Ms Marvel w końcu może poznać swoją idolkę. Co z tego wyniknie? Tego dowiemy się z nowego filmy The Marvels.

Marvel Cinematic Universe nie zwalnia nawet na chwilę. W momencie w którym wiele osób zarzuca marce, że skończyły jej się historie do opowiedzenia, ta pokazuje, że dziesięciolecia komiksów to nieskończone źródło z którego można czerpać i tworzyć nowe i nowe adaptacje. Oczywiście, nie wszystkie nowe postacie są tak samo dobrze przyjmowane, czego dowodem jest chociażby nastawienie części internautów do Captain Marvel. Marvel jednak nie zamierza zmieniać swojego podejścia i serwuje kolejne superbohaterskie historie z tą postacią. Najnowszym filmem z tego uniwersum ma być The Marvels, którego trailer właśnie pojawił się w sieci.

Captain Marvel, Ms. Marvel i Monica Rambeau w nowym filmie Marvela

Patrząc po zwiastunie, The Marvels będzie filmem, który nie będzie traktował siebie zbyt poważnie. Nie będzie to oczywiście poziom Deadpoola, ale widz raczej nie będzie mógł tu liczyć na wydarzenia, które w jakikolwiek sposób zmienią MCU. Historia będzie rozwinięciem wątku Kamali Khan, czyli serialowej nastolatki Ms Marvel, która w końcu będzie miała szansę poznać swoją idolkę, Captain Marvel. Dołączy do nich Monica Rambeau, czyli Spectrum. Jakie przygody będą czekały tę trójkę? Do końca nie wiadomo, natomiast z pewnością akcja filmu w dużej mierze będzie się opierała na sitcomowym humorze w którym nastolatka może dołączyć do drużyny superbohaterek.

Premiera filmu odbędzie się 10 listopada.