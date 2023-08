SkyCash w opałach? Usługa na celowniku prokuratury i KNF

Komisja Nadzoru Finansowego przed weekendem poinformowała o wpisaniu SkyCash Poland S.A. na listę ostrzeżeń publicznych. Ma to związek ze zgłoszeniem do prokuratury

SkyCash to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce aplikacji na smartfony oferujących płatności mobilne. To za jej pomocą możemy kupić bilety komunikacji miejskiej w różnych miastach, płacić za parkowanie, przejazd autostradami, kupować ubezpieczenia, bilety PKP Intercity (i innych przewoźników) i bilety lotnicze. Aplikacja oferuje także inne usługi, w tym zbiórki (mecenato) czy inwestowanie (SkyAnts). Teraz firma mierzyć się musi z oskarżeniami Komisji Nadzoru Finansowego, która złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co skutkuje wpisaniem jej na listę ostrzeżeń publicznych.

Powodem wpisania Skycash Poland S.A. na listę ostrzeżeń publicznych KNF jest skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków).

Sprawa ma dotyczyć platformy do crowdfundingu udziałowego - SkyAnts, którą SkyCash zapowiedziało pod koniec kwietnia 2021 r.:

Za pośrednictwem SkyAnts firmy będą mogły nie tylko korzystać z mechanizmów ułatwiających pozyskiwanie kapitału, ale również z możliwości promocji emisji w aplikacji wśród użytkowników SkyCash oraz doradztwa prawnego przy przygotowaniu emisji, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu.

Jak informuje serwis Bankier.pl, zawiadomienie, które KNF skierowała do prokuratury ma mieć związek z emisją akcji serii M, która została przeprowadzona we wrześniu ubiegłego roku. SkyCash oferowało akcje w ramach kampanii crowfoundingowej, a pozyskane od inwestorów środki w wysokości ponad 4 mln zł miały być przeznaczone na rozwój aplikacji.

SkyCash w opałach? Prokuratura i "czarna lista" KNF

Do sytuacji związanej z oskarżeniami oraz wpisaniem Skycash na Listę Ostrzeżeń Publicznych KNF odniosła się sama spółka Skycash Poland S.A. Z oświadczenia dowiadujemy się m.in., że sprawa ma charakter czysto formalny i dotyczy emisji (z lipca i września 2022 roku), które zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego powinny być przeprowadzone na podstawie tzw. memorandum inwestycyjnego.

Spółka przedstawiła KNF argumenty, dlaczego w opinii Zarządu nie było to wymagane. Spółka poparła swoją argumentację opinią prawną (profesorską) niezależnego eksperta specjalizującego w prawie rynku finansowego, która została przedstawiona Komisji Nadzoru Finansowego na etapie prowadzonego postępowania.

- czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronach spółki 20.08.2023 r. Firma poinformowała też, że zareagowała błyskawicznie zgodnie z decyzjami i zaleceniami KNF. Prowadzone emisje zostały wstrzymane, a wszystkie wpłaty zostały zwrócone inwestorem, co ma sprawiać, że nie mamy w tej sytuacji z sytuacją pojawienia się osób poszkodowanych. Przedstawiciele Skycash Poland S.A. podkreślają także, że wpis na listę ostrzeżeń ma dotyczyć tylko historycznych emisji oraz nie ma żadnego związku z działalnością operacyjną SkyCash Poland S.A. - co powinno uspokoić użytkowników popularnej aplikacji mobilnej. Firma ma dążyć również do tego, by szybko została skreślona z listy ostrzeżeń publicznych KNF