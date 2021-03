„Latynoska miazga”, czyli jak powstał nowy serial twórców „Domu z papieru”

To już Wasz trzeci serial dla Netfliksa, po Domu z papieru oraz White Lines i za każdym razem staracie się rozszerzyć gatunki, po których się poruszacie. Dlatego muszę zapytać o to, co może powstać, jako następne i czy kiedykolwiek braliście pod uwagę utworzenie czegoś na wzór uniwersum dla swoich produkcji?

Esther Martínez Lobato: Myślę, że każdy z naszych seriali to odrębne uniwersum, niezależnie od tego, o czym opowiada. Za każdym razem, gdy tworzymy nowy serial, zawsze staramy się, by to miało jak najwięcej sensu. W przypadku “Sky Rojo” punktem wyjścia jest krótka komedia, ale korzystamy z wielu różnych gatunków. Przy następnym postaramy się uciec od tego, co zrobiliśmy do tej pory i przygotujemy coś kompletnie innego, od właśnie przygotowanego serialu.

Skąd ta moda na małą liczbę krótkich odcinków?

Tak jak powiedzieliście, każdy odcinek trwa mniej niż 30 minut i w dodatku nie ma tak wielu odcinków. To staje się coraz popularniejsze, a pamiętam czasy, gdy serial miał po 5, 6 czy 8 sezonów, każdy liczył po 25 odcinków trwał około 40 minut. Co takiego dzieje się, z Waszego punktu widzenia, ze światem seriali?

Alex Pina: Sądzę, że seriale są dziś jak literatura i pochłaniamy je tam, gdzie wcześniej czytaliśmy np. w poczekalni u lekarza czy w metrze. Dzisiaj możemy oglądać w ruchu, dlatego widz musi mieć możliwość obejrzeć serial w ten sposób, a nie tak jak kiedyś. Dlatego twórcy, tacy jak my, przygotowując seriale muszą przyjąć te nowe metody. Co jest interesujące z naszej perspektywy przy tym serialu, to praca z 25-minutowym formatem, gdyż możliwe jest wygenerowanie większej ilości emocji, więcej ujęć i połączyć ze sobą różne gatunki, jak akcja, dramat i komedia, a to ma wszystko wiele wspólnego z tym, jak się teraz ogląda. Musimy pisać seriale tak, jak są oglądane.

Jak dużo w Sky Rojo wymysły?