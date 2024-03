Skok Apple na naszą gotówkę już jesienią. Firma odświeży dwa uwielbiane produkty

Już za kilka tygodni Apple ma wprowadzić do sprzedaży dwa nowe modele słuchawek AirPods. Co o nich wiadomo?

Apple regularnie serwuje nowe wersje swoich urządzeń. Od kiedy nastały czasy Apple Silicon, co roku otrzymujemy nie tylko nowe smartfony producenta, ale także cały zestaw komputerów i tabletów. Nie da się ukryć, że jest to na swój sposób przytłaczające i... najzwyczajniej w świecie czuć przesyt. Może i gigant z Cupertino nie serwuje nam komputerów z tajemniczymi nazwami kodowymi, ale porównywanie M1 do M2 i M3 dla wielu okazuje się niemniej męczące. Po prostu za dużo w zbyt krótkim czasie.

Produkt o którym teraz mowa nie może liczyć na nowy wariant co kilka miesięcy. I wbrew pozorom — jest to dobra informacja. Ale ze względu na specyfikę współczesnych akumulatorów które stale tracą pojemność, nawet najbardziej zadowoleni z zakupu użytkownicy co jakiś czas muszą pomyśleć o przesiadce na nowszy model. Bo wymiana akumulatora w starym najzwyczajniej w świecie nie spina się finansowo. I jak pewnie możecie się już domyślać: chodzi o słuchawki.

Te już najbliższej jesieni mają doczekać się dwóch nowych modeli. Jakich AirPodsów spodziewamy się tej jesieni w portfolio Apple?

fot. Kamil Świtalski

Dwa nowe modele słuchawek AirPods trafią do sprzedaży jesienią. Produkcja ma ruszyć latem

Jak poinformował w najnowszym newsletterze "Power On" na łamach Bloomberga Mark Gurman, już za kilka tygodni ma ruszyć masowa produkcja nowych modeli słuchawek AirPods. I ma to być największa premiera w temacie jakiej kiedykolwiek się doczekaliśmy — Apple ma być gotowe na wprowadzenie hurtem 20-25 milionów egzemplarzy. To znacznie więcej, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich słuchawek. Ale choć ich produkcja na dobre ma ruszyć latem, urządzenia do sklepów trafią jesienią. By być idealnymi kompanami dla nowych iPhone'ów, a także by trafić na listę wymarzonych świątecznych prezentów.

Modele mają mieć nazwy kodowe B768(E) oraz B768(M). Litery w nawiasach mają nawiązywać do modeli wejściowych (entry level) oraz ze średniej półki (mid-tier). Według Marka Gurmana oba charakteryzować mają się odświeżonym designem, lepszą ergonomią, a także wsparciem dla ładowania USB-C. Tylko droższy z modeli jednak ma doczekać się aktywnej redukcji szumów (ANC) oraz wsparcia dla usługi "Znajdź mój" dla etui.

Słuchawki to nie smartfon. Apple znacznie rzadziej wprowadza nowe produkty w tych kategoriach

Apple doskonale wie, że słuchawki to nie jest coś, co wymieniamy i hype'ujemy równie mocno, co smartfony — dlatego i kalendarz premier jest znacznie bardziej rozwleczony. Firma jednak konsekwentnie wprowadza na rynek nowe modele, które charakteryzuje nie tylko odświeżony design i lepsza technologia, ale w obecnych czasach również nowy port ładowania. Firma na dobre rezygnuje z Lightning na rzecz USB-C w kolejnych produktach i jest to doskonała wiadomość. Czekamy na podobny krok w przypadku ich akcesoriów: gładzików oraz power banków.

Źródło