Prezent od Apple. Nachodzący mecz Messiego obejrzycie za darmo

Apple świętuje drugą rocznicę nabycia praw do transmisji spotkań amerykańskiej ligi piłki nożnej. Z tej okazji gigant przygotował niespodziankę dla fanów futbolu.

Amerykański MLS nie jest w Polsce szczególnie popularny, a to akurat błąd, bo przecież grają tam piłkarze, którzy jeszcze do niedawna brylowali na okładkach pierwszych stron gazet. Hugo Lloris, Luis Suarez, Jordi Alba i w końcu Leo Messi – już w ten weekend fani będą mogli oglądać te gwiazdy bez opłat, dzięki darmowemu trialowi w Apple TV+.

Wszystkie weekendowe mecze MLS za darmo

Problem z oglądalnością MLS ma 3 przyczyny – po pierwsze z uwagi na dużą różnicę czasową spora liczba spotkań odbywa się w środku naszej nocy, po drugie MLS często uznawany jest prześmiewczo za ligę piłkarskich emerytów, a po trzecie jednym miejscem nad Wisłą, gdzie legalnie można oglądać spotkania takich drużyn jak Inter Miami czy LA Galaxy, jest platforma Apple TV+.

Gigant z Cupertino za pełen dostęp do MLS wymaga opłaty subskrypcji w wysokości 59,99 zł miesięcznie lub 349 zł w rozliczeniu rocznym. Niebawem Apple rozpoczyna jednak świętowania drugiej rocznicy nabycia praw do MLS i z tej okazji udostępnia kibicom transmisje wszystkich meczy weekendowych zupełnie za darmo. Najciekawsze wydaje się jednak sobotnie spotkanie, kiedy to Inter Miami pod wodzą Leo Messiego zmierzy się z DC United, w którym występuje polski pomocnik, Mateusz Klich – start transmisji o godzinie 19:00.

Do oglądania domowych spotkań MLS nie musicie mieć pod ręką urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Wystarczy zalogować się przez Apple ID pod tym adresem i uruchomić mecz w przeglądarce.

