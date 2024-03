"Ta... krew od razu" – odpowiedziałaby Siri poproszona o odmianę "być". Asystent(ka) Apple zna już 23 języki. Od 2011 roku regularnie uczyła się nowych i oficjalnie trafiała do iPhone'ów, iPadów i Maców użytkowników z kolejnych krajów. Wg. Spicy Mobile, w 2021 roku 19% rynku smartfonów w Polsce stanowiły urządzenia od Apple. Najwyraźniej to wciąż za mało, żeby liczyć na Siri mówiącą po polsku. Kiedy to się zmieni? Sprawdzamy najświeższe plotki.

Siri po polsku – Czy to się kiedyś wydarzy?

Mimo popularności i powszechnej dostępności Siri w urządzeniach Apple polscy użytkownicy nadal muszą posługiwać się innymi językami w komunikacji z asystentką (na potrzeby tego artykułu pozwolę sobie korzystać częściej z żeńskiej formy, choć wiem, że jej głos można dostosować do własnych preferencji płciowych). Brak wsparcia dla języka polskiego w Siri budzi zrozumiałe pytania: dlaczego tak się dzieje i czy istnieje szansa na zmianę tej sytuacji?

Od momentu swojego debiutu w 2011 roku, Siri zdobyła sobie miejsce w sercach użytkowników jako inteligentny asystent, który potrafi odpowiadać na pytania, wykonywać polecenia głosowe i pomagać w codziennych zadaniach. Dlaczego wciąż nie mówi po Polsku? Kiedy Siri przemówi w naszym języku? Poniżej postaramy się zbadać tę kwestię z kilku perspektyw.

Historia Siri, co polskiego uczyć się nie chciała

Od momentu swojego debiutu w 2011 roku wraz z premierą iPhone'a 4S, Siri zaskarbiła sobie wielką popularność. Wynikało to ze zdolności do rozumienia naturalnego języka i wykonywania różnorodnych zadań na polecenie użytkownika. Z jej pomocy możemy skorzystać na takich systemach operacyjnych jak: iOS, iPadOS, macOS, watchOS oraz tvOS.

Pierwotnie, Siri wspierała tylko kilka głównych języków, takich jak angielski, niemiecki, francuski, czy hiszpański. Stopniowo jednak firma Apple rozszerzała listę obsługiwanych języków, aby dotrzeć do coraz większej liczby użytkowników na całym świecie. Mimo to, język polski do tej pory nie znalazł się na liście obsługiwanych przez Siri.

Rozwój technologiczny Siri jest równie imponujący, co jej początki. Od prostych zadań takich jak wyszukiwanie informacji w internecie czy przypomnienie o spotkaniu, Siri ewoluowała w kierunku bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak integracja z aplikacjami firm trzecich, sterowanie urządzeniami domowymi czy też inteligentne sugerowanie akcji na podstawie kontekstu użytkownika. Ta ciągła ewolucja sprawia, że Siri staje się coraz bardziej integralną częścią ekosystemu Apple. I pomimo wszystkich tych osiągnięć, język polski nadal pozostaje poza zasięgiem Siri...

Na Siri mówiącą po polsku czekaliśmy już w 2015 roku

Na Siri mówiącą po polsku czekaliśmy już w 2015 roku, kiedy to do internetu wyciekł kod, sugerujący, że asystentka Apple w końcu zadebiutuje w naszym kraju. Nic takiego się jednak nie stało. Nadzieje pojawiły się ponownie rok później. W 2016 roku mówiono o tym, że Siri po polsku pojawi się wraz z aktualizacją iOS 8.1.2. Mimo obiecujących przecieków polscy użytkownicy musieli obejść się smakiem (albo raczej niesmakiem).

W 2020 roku pojawiły się kolejne doniesienia, które wzbudziły nadzieję w społeczności użytkowników Apple. Informacje znalezione na platformach ogłoszeniowych sugerowały, że firma szuka specjalistów, którzy mogliby być potrzebni do pracy nad projektem "Siri po polsku". Na to przynajmniej wskazywały wymagania dotyczące stanowiska. Spekulowano, że może istnieć zespół pracujący nad adaptacją asystentki do potrzeb polskiej społeczności, jednakże oficjalnego potwierdzenia tej rewelacji nie doczekaliśmy się do dziś.

Choć perspektywa pojawienia się Siri w języku polskim wydaje się obiecująca, nie wiadomo jednak, jak długo potrwają prace przygotowawcze i kiedy użytkownicy w Polsce będą mogli skorzystać z pełnej funkcjonalności asystenta Apple.

Siri po polsku dopiero, gdy wspomoże ją AI?

A może Siri, jaką dziś znamy, nigdy nie przemówi po polsku? Możliwe, że umożliwi to dopiero jej przeprojektowana wersja lub pewnego rodzaju następca (następczyni?). To hipoteza, która ma dużo sensu, biorąc pod uwagę, że ostatnia premiera smartfonów Samsunga to przede wszystkim rewelacje związane ze sztuczną inteligencją. Apple nie będzie chciało zostać w tyle i być może tu należy upatrywać szansy na Siri po polsku.

Czy Ajax nauczy się mówić po polsku szybciej od Siri?

W branży krążą plotki o tym, że iOS 18 przejdzie rewolucyjną transformację, której głównym celem będzie wykorzystanie zaawansowanej sztucznej inteligencji generatywnej. Apple planuje podobno ogłosić nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji Siri podczas nadchodzącej konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC). Ta odbędzie się najpewniej w czerwcu 2024 roku. Co już wiemy?

Nowa wersja Siri ma bazować na autorskim modelu AI o nazwie Ajax. Interakcje z asystentem głosowym mają być bardziej spersonalizowane. Możemy spodziewać się również naturalniejszego stylu rozmów, co zbliży nas do bardziej ludzkiego doświadczenia komunikacji. Innym ulepszeniem Siri ma być poprawa integracji pomiędzy urządzeniami Apple. Chodzi o to, aby asystent mógł zachowywać ciągłość rozmów prowadzonych za pomocą różnych urządzeń. Możemy się również spodziewać lepszej integracji Siri z zewnętrznymi usługami.

Chyba tylko w ten sposób Apple może liczyć na prawdziwą rewolucję z pogranicza AI i asystentów głosowych. Być może to właśnie integracja ze sztuczną inteligencją pozwoli nam w końcu usłyszeć Siri mówiącą po polsku.

Wybiórcza inkluzywność Apple

Ostatecznie, to, czy asystentka Apple stanie się dostępna w języku polskim, zależy nie tylko od rozwoju technologii, ale również od strategii firmy i jej polityki. Apple chce pozycjonować się jako inkluzywna firma, która wspiera mniejszości. 19% polskich użytkowników iPhone'ów to wciąż mniejszość, ale chyba jednak dość duża. To trochę wstyd, że w obliczu rosnących wyników sprzedaży gigant z Cupertino nadal nie nauczył Siri mówić po polsku.