Jak już wspominałem model z silnikiem diesla 2.0 TDI Evo oferuje moc 200 KM i moment obrotowy rzędu 400 Nm, a dodatkowo dostępny jest tyko ze skrzynią automatyczną (DSG, 7 biegów) i opcjonalnie z napędem na wszystkie koła. W porównaniu do poprzedniej generacji zwiększono zatem moc, a dodając do tego też mniejsze zużycie paliwa niż w silniku benzynowym, może to być całkiem popularna wersja. Sprint do 100 km/h trwa 6,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 243 km/h.