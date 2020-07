Skoda Octavia 2.0 TDI 150 KM zużycie paliwa

Najważniejszą kwestią jest oczywiście odpowiedź na pytanie o spalanie Skody Octavii 2.0 TDI Evo. To dosyć istotnie zmodernizowany silnik względem tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu (zasięg rzędu 1800 km w Passacie 2.0 TDI). Zmniejszono opory wewnętrzne, a także pojawił się podwójny dotrysk AdBlue, co ma kilkukrotnie redukować emisję tlenków azotu. Stąd właśnie dopisek „Evo” przy nazwie. W nowej Octavii występuje on w trzech wersjach mocy:

85 kW (115 KM) ze skrzynią manualną,

110 kW (150 KM) ze skrzynią manualną bądź automatyczną DSG (opcjonalnie 4×4),

147 kW (200 KM) ze skrzynią automatyczną DSG i napędem 4×4.

Wersja najmocniejsza – 200-konna – dołączy do oferty niebawem.

3,0 l/100 km przy 90 km/h, 4,8 l/100 km w mieście, a także 4,3 l/100 km przy 120 km/h – to musi robić wrażenie! Tym bardziej, że mówimy o całkiem sporym jednak samochodzie, w domyślnym trybie jazdy (testowane auto NIE było wyposażone w zaprogramowane tryby jazdy, np. „Eco”), a w dodatku w wersji kombi, co podnosi nieco wyniki zużycia paliwa. Już w takiej odmianie Skoda Octavia 2.0 TDI 110 kW (150 KM) depcze po piętach Mercedesowi A 180d z dużo mniejszym (1,5 l) i dużo słabszym (116 KM) silnikiem, którego testowałem w wersji sedan. Podobne rezultaty – przynajmniej w trasie, bo w mieście to wiadomo – osiąga Toyota Prius Plug-In Hybrid!

Przy baku o pojemności 45 l (stosunkowo niewielkim) pozwala to na osiąganie zasięgu rzędu 1000-1200 km zależnie od tempa jazdy w trasie.