Skoda Fabia 2021 – także z 1.5 TSI Evo i Travel Assist. Już jeździliśmy!

Sprawdziłem działanie systemu „Travel Assist” podczas pierwszych jazd próbnych i sprawował się on całkiem dobrze, rzeczywiście pozwalając na półautonomiczną jazdę w określonych warunkach. Prowadzenie po zajmowanym pasie ruchu, szczególnie na drogach pozamiejskich, było bardzo dobre. Choć nie jest to rozwiązanie równie zaawansowane jak w nowym Golfie (film poniżej) czy Octavii, to jednak o taką skuteczność wcale nie tak łatwo nawet w segmencie C.

Co ważne: system monitorowania martwego pola jest analogiczny jak w wyższych modelach grupy Volkswagena: duża lampka po wewnętrznej stronie obudowy lusterka. System ostrzegania o ruchu poprzecznym ma także funkcję automatycznego hamowania na wypadek gdyby kierowca zignorował ostrzeżenia o przeszkodzie – także statycznej (np. słupek). To ostatnie to element standardowo montowanego systemu „Manoeuvre Assist”.

Nowa Skoda Fabia będzie mogła też półautonomicznie zaparkować: odpowiedni asystent pojawi się na liście opcji, co także jest dużą innowacją w tym segmencie.

Silniki nowej Fabii – bez Mild Hybrid

Nowa Skoda Fabia będzie oferowana wyłącznie z silnikami benzynowymi w wersji Evo: 1.0 MPI Evo, 1.0 TSI Evo oraz 1.5 TSI Evo. Oznaczenie „Evo” odnosi się do ostatniego odświeżenia tych jednostek: niższe opory tarcia, szybsze nagrzewanie itd. a przez to niższe zużycie paliwa.

Przedstawiciele Skody wyraźnie wskazali, że brak techniki Mild Hybrid wynika z kilku powodów: po pierwsze nie było to konieczne, gdyż nowa Skoda Fabia ma naprawdę niskie zużycie paliwa (m.in. dzięki dobrej aerodynamice), co na ten moment wystarcza z punktu widzenia potrzeb całego koncernu, po drugie podniosłoby to cenę samochodu, a także jego poziom skomplikowania, co niekoniecznie jest oczekiwane przez klientów. Jestem w stanie przyjąć taką argumentację, choć nie zdziwię się jeśli silniki eTSI (z Mild Hybrid właśnie) pojawią się przy okazji liftingu nowej Fabii. Skoda chwali się, że same przesłony chłodnicy silnika redukują zużycie paliwa o 0,2 l/100 km przy 120 km/h!