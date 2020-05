Skoda ENYAQ iV – szybkie ładowanie i rozbudowane multimedia

Skoda nie podzieliła się jeszcze z nami zdjęciami wnętrza swojego elektrycznego modelu, ale można oczekiwać, że będzie ono w pewnym stopniu podobne do ID.3. Mamy mieć tutaj zatem centralny wyświetlacz systemu inforozrywki o przekątnej aż 13 cali, technologię HUD, a nawet rozszerzoną rzeczywistość, którą mają oferować również samochody Volkswagena oparte na platformie MEB. Samochód będzie oczywiście na stałe podłączony do sieci, a swoim pasażerom zaoferuje dostęp do WiFi. Jeśli zaś chodzi o ładowanie baterii, to można to zrobić z gniazdka 230V z mocą 2,3 kW, z tzw. wallboxa z mocą 11 kW (prądem zmiennym – AC) co trwa od 6 do 8h w zależności od pojemności baterii lub szybką ładowarką DC. W tym ostatnim przypadku maksymalna moc ładowania może wynieść 125 kW, a czas ładowania od 10 do 80% baterii to 40 minut.