Sklep z aplikacjami Apple nie zostanie zamknięty, ale jest haczyk

Apple przyzwyczaiło nas do corocznej przerwy w działaniu App Store. Kilka dni bez dostępu do App Store było coroczną, grudniową, tradycją. To czas, w którym nie pojawiały się ani aktualizacje dla zainstalowanego na naszych urządzeniach oprogramowania, ani żadne nowe gry/aplikacje. App Store Connect dla twórców w tym czasie najzwyczajniej w świecie nie był dostępny. Gigant z Cupertino wybierał taki czas, w którym miało to mieć najmniejsze znaczenie — czyli grudzień i świąteczne zamieszanie. Mimo wszystko zawsze komuś/czegoś brakowało. Ale w tym roku firma podchodzi do tematu inaczej i — jak czytamy na stronie Apple Developer — w 2022 tej przerwy nie będzie.

365 dni w roku. W tym roku App Store nie zamknie się na twórców w sezonie świątecznym

Tych kilka dni przerwy dla wielu użytkowników zostawało tak naprawdę niezauważone - i najbardziej dotkliwe było dla samych twórców, którzy w razie zauważonych przez użytkowników problemów nie miało jak wdrażać zmian i poprawek. Przez te wszystkie lata działalności sklepu przerwa była nieodłączną częścią kalendarza — w tym roku firma podchodzi do tematu nieco inaczej. Zamknięcia nie będzie, będą prowadzone prace i związane z tym drobne utrudnienia — związane głównie z przedłużającym się czasem sprawdzania treści przez redakcję sklepu i wystawianie im opinii przed zatwierdzeniem.

Najbardziej pracowity sezon w App Store już prawie z nami! Upewnij się, że Twoje aplikacje i strony produktów są aktualne i gotowe przed nadchodzącymi świętami. W tym roku znów jesteśmy otwarci na cały sezon i z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia. Średnio 90% zgłoszeń jest sprawdzanych w czasie krótszym niż 24 godziny. Jednak w dniach od 23 do 27 grudnia recenzje mogą potrwać nieco dłużej.

Miła odmiana na tle poprzednich lat — choć tak jak wspomniałem wyżej, jestem przekonany że w świecie w którym tak naprawdę pobieramy na co dzień coraz mniej aplikacji do naszych telefonów bo stawiamy na sprawdzone narzędzia i rozwiązania - nie ma to większego znaczenia. I brak dostępu do App Store Connect zostanie zauważone przez użytkowników wyłącznie w sytuacji, w której jedna z najpopularniejszych na świecie aplikacji po aktualizacji będzie miała bugi czyniące je nieużuwalną, zaś sami twórcy nie bedą mogli wprowadzić poprawek, bo sklep ma przerwę.