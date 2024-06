Sklep Play doczekał się nowej opcji. Dla wielu będzie wybawieniem

Szaleństwo związane z masowym pobieraniem i instalowaniem aplikacji na naszych smartfonach odeszło w zapomnienie. Jeżeli pamiętacie początki smartfonowej rewolucji, to prawdopodobnie również padliście ofiarą tego szału. Wówczas to na potęgę testowaliśmy gry i wszelkiej maści aplikacje próbując stworzyć idealne z naszej perspektywy środowisko pracy. Prawda jest jednak taka, że lwia część z nas ma już od dawna wypracowane workflow i korzystamy z kilku aplikacji na krzyż. Nie potrzeba nam każdego dnia instalować dziesiątek nowości. Mamy nasze ulubione aplikacje do słuchania podcastów, edycji zdjęć i wideo, social media, komunikatory i kilka innych narzędzi. Zdarza się jednak z ciekawości zainstalować coś nadprogramowo. I albo zapomnimy to odinstalować, albo zostawiamy bo... kto wie, "może się przyda". Prawda jest jednak taka, że najczęściej nawet gdyby mogła się przydać, to zapominamy o jej istnieniu.

I to właśnie na tych "zapomnianych" aplikacjach skupiać się będzie nowa opcja w Sklepie Play.

Sklep Play przypomni ci o nieużywanych aplikacjach, które zainstalowałeś na swoim urządzeniu z Androidem

Jak informuje serwis Android Authority, w najnowszej wersji aplikacji Sklepu Play (v. 41.2.21) w kodzie znaleziono ślad opcji "Otwórz przypomnienia o aplikacji". I to właśnie z takich śladów dowiadujemy się, jak to często zresztą bywa, o opcji którą przygotowuje gigant. Jak ma to działać w praktyce?

Najwyraźniej kiedy pobierzemy aplikację do pamięci naszego smartfona i nie otworzymy jej w ciągu doby — Sklep Play przypomni nam o jej istnieniu za pomocą stosownego komunikatu. A przynajmniej tak opcja ta działa w obecnej formie. Jeżeli aplikacja wciąż nie zostanie przez nas otwarta — to po jakimś czasie ponownie mamy otrzymać powiadomienie na temat tego, że jest ona zainstalowana i... czeka na swoją kolej. Z obecnych informacji nie wynika jednak, aby miało być ich więcej.

Na tę chwilę, jak wspomniałem, to dopiero opcja testowa której redakcja Android Authority dopatrzyła się w kodzie. Redakcja poinformowała jednak, że część użytkowników ma ją już aktywną w swojej aplikacji — ale jak to zwykle bywa w przypadku Google wszelkie takie nowości dodawane są falami. Tym samym nim trafi ona do wszystkich, przyjdzie nam uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości.