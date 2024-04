Google szykuje świetną funkcję dla smartfonów. Tego mi brakowało

Google ułatwi sprawdzenie numeru

Możecie nazywać mnie dziwakiem, ale jest jeden aspekt korzystania z telefonu, którego bardzo nie lubię. Mianowicie kiedy dzwoni do mnie jakiś numer, którego nie znam. RODO miało sporo w tej kwestii poprawić, ale mam wrażenie, że nie do końca tak jest, a telefony od automatów wciskających fotowoltaikę przeszły już do kanonu jeśli chodzi o telefoniczny spam. Smartfony Google Pixel, podobnie jak wiele innych zewnętrznych dialerów jak np. True Caller, często potrafią już na etapie pierwszego dzwonka poinformować nas, że dany numer podejrzany jest o spam. Nikt nie ma jednak 100% skuteczności, dlatego czasami zdarza się, że jakiś numer prześlizgnie się przez filtr, a głos w słuchawce chce nas naciągnąć na jakąś "indywidualną" ofertę. Między innymi z tego powodu zazwyczaj nie odbieram połączeń od nieznanych numerów.

Dosyć często natomiast, szczególnie jeśli telefon się powtarza, sprawdzam w wyszukiwarce co to za numer i co na jego temat do powiedzenia mają inni ludzie. Wiąże się to z mozolnym kopiowaniem albo przepisywaniem cyferek do wyszukiwarki, co może nie jest trudne ale nieco męczące. Na szczęście wygląda na to, że posiadacze smartfonów Pixel wkrótce nie będą musieli tego robić ręcznie. W najnowszej, testowej wersji dialera dla smartfonów Google, pojawiła się opcja "Lookup", która pozwala szybko przejść do wyszukiwarki i sprawdzić czy dzwoniący do nas numer jest w jakiejś bazie danych. Dzięki temu w zasadzie jednym kliknięciem możemy zidentyfikować dzwoniący do nas numer telefonu.

Można też chyba bezpiecznie założyć, że wkrótce taka informacja pojawi się na ekranie smartfona już w trakcie nawiązywania połączenie jak to obecnie bywa w przypadku firm z zarejestrowanym numerem w wyszukiwarce Google. Funkcja Lookup pojawiła się jakiś czas temu w Pixelach w Japonii, można zatem bezpiecznie założyć, że wkrótce trafi również do telefonów w innych krajach. Osobiście bardzo mnie to cieszy, bo będę z niej zapewne często korzystał ;-).