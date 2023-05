Na tę funkcję użytkownicy Windowsa czekali od lat

Podczas konferencji BUILD Microsoft zaprezentował nowości dla Sklepu Microsoft z aplikacjami dla Windows. Zobaczcie co zmieni sztuczna inteligencja oraz z czego użytkownicy będą najbardziej zadowoleni.

O tym, jak dużym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania AI w ostatnim czasie chyba najlepiej świadczy utworzona specjalna sekcja w Sklepie Microsoft o nazwie AI Hub. Będzie ona gromadzić najlepsze rozwiązania z kategorii sztucznej inteligencji w postaci aplikacji, ale nie tylko, ponieważ pojawią się też podpowiedzi i materiały edukujące użytkowników. Deweloperzy będą mieli nawet możliwości zgłaszać swoje pomysły i programy do Microsotu, by zostały one wyróżnione.

Sztuczna inteligencja w Sklepie Microsoftu dla użytkowników i deweloperów

Druga z nowości czerpie garściami z dostępnych i szeroko stosowanych możliwości AI, ponieważ Sklep Microsoftu będzie teraz streszczać i podsumowywać opinie oraz recenzje użytkowników pod aplikacjami. Przejrzenie tysiąca komentarzy nie jest łatwe, dlatego sztuczna inteligencja ma dobierać najważniejsze opinie i sugestie dotyczące konkretnego tytułu, by podać je w krótkiej i przyjaznej formie. Dla deweloperów przygotowano natomiast generatora słów kluczowych, które będą rekomendowane twórcom aplikacji, by ich programy można było łatwiej odnaleźć.

Również z myślą o autorach aplikacji zostają przedstawione reklamy w Bing. Programy Win32 oraz PWA będą mogły być promowane w wyszukiwarce Microsoftu dzięki specjalnym banerom wyświetlanym nad wynikami wyszukiwania. Ale Bing to nie jedyne miejsce, gdzie trafią banery, bo te zawitają także do Sklepu Micorosft, gdzie deweloperzy będą mogli liczyć na większy ruch z reklam. Już od czerwca deweloperzy z ponad 150 regionów będą mogli korzystać z tej możliwości, która była do tej pory zarezerwowana jedynie dla twórców aplikacji w USA.

Szybkie przywracanie aplikacji i skrótów ze Sklepu Microsoft na nowym komputerze

Najważniejszą i najbardziej przydatną funkcją z punktu widzenia użytkownika będzie jednak opcja przywracania zainstalowanych aplikacji oraz skrótów na nowym komputerze. Po zalogowaniu się na własne konto Microsoft będziemy mogli przywrócić ulubione aplikacje ze Sklepu Microsoft oraz ich skróty w Menu Start i na pasku zadań w dokładnie tym samym miejscu, gdzie znajdowały się na innym komputerze. Funkcja ta zostaje już dzisiaj udostępniona Insiderom, a do pozostałych użytkowników trafi zapewne w nadchodzących miesiącach.