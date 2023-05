Robienie czegokolwiek na komputerze nigdy nie było prostsze

W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie świat oprogramowania bez połączenia z internetem — a według Kevina Scotta z Microsoftu, w ciągu kilku lat będzie nam tak samo trudno wyobrazić sobie oprogramowanie bez wsparcia asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Gigant z Redmond planuje wyprzedzić przyszłość i już dziś ogłosił asystenta Copilot. Jest to aplikacja wykorzystująca nowoczesne technologie i modele językowe AI do pomagania nam… po prostu we wszystkim. Jak ogłosił sam Microsoft, Copilot będzie w stanie nas wesprzeć w pisaniu ofert sprzedażowych, streszczenia rzeczy ze spotkania, na którym nie zwracaliśmy dużej uwagi, generowania obrazów do prezentacji, a nawet do planowania tematycznych przyjęć.

Rozwój Microsoft Copilot i jego ekosystemu wtyczek przynosi wiele korzyści dla użytkowników i deweloperów. W czym Copilot może pomóc? Między innymi w programowaniu. Copilot wraz z wtyczkami może wspomagać programistów podczas pisania kodu, oferując sugestie, automatyczne uzupełnianie kodu, weryfikację składni i inne narzędzia ułatwiające proces tworzenia oprogramowania — dzięki temu podczas problemu z kodem nie trzeba będzie wertować każdej linijki, a wystarczy poprosić Copilota o pomoc. Wtyczki mogą integrować Copilot z różnymi środowiskami programistycznymi czy platformami hostingowymi zapewniając płynną integrację i zoptymalizowane środowisko pracy.

Copilot może być również używany do analizy danych, umożliwiając automatyczne generowanie raportów czy wizualizację danych. Do tego dochodzi zarządzanie projektem i współpraca — Copilot wraz z wtyczkami może ułatwiać zarządzanie projektami, harmonogramami, przypisywaniem zadań, monitorowaniem postępów i współpracą zespołową. Nowy asystent AI może się również przydać do tworzenia różnorodnych treści, takich jak artykuły, raporty, prezentacje czy strony internetowe. Wtyczki mogą oferować funkcje takie jak automatyczne generowanie wersji roboczych, sprawdzanie gramatyki, rekomendacje dotyczące stylu pisania i poprawek, co pomaga w tworzeniu treści o wysokiej jakości.

Dotyczy to także obsługi klienta. Microsoft Copilot może być wykorzystywany jako inteligentny asystent wirtualny w obsłudze klienta, służąc do udzielania odpowiedzi na pytania, dostarczania informacji, rozwiązywania problemów technicznych i innych, podobnych zadań. Wtyczki mogą integrować Copilot z systemami obsługi klienta, bazami wiedzy, chatbotami i innymi narzędziami komunikacyjnymi, umożliwiając szybką i skuteczną interakcję z użytkownikami.

Era Copilota właśnie się zaczyna

Co jednak ciekawe, Microsoft już ponad dwa lata temu wprowadził koncepcję copilota za pomocą GitHub Copilot, sztucznej inteligencji wspomagającej programistów w pisaniu kodu. W tym roku firma założona przez Billa Gatesa zdecydowała się na rozszerzenie doświadczeń copilota na swoje główne produkty i usługi, od napędzanego sztuczną inteligencją czatu w Bing, który zmienia sposób wyszukiwania w internecie, po Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot X, Dynamics 365 Copilot, Copilot w Microsoft Viva i Microsoft Security Copilot.

Podczas corocznej konferencji dla deweloperów Build, Microsoft ogłosił poszerzenie ekosystemu Microsoft Copilot o Copilot w Power BI i Copilot w Power Pages, Copilot w Microsoft Fabric oraz Windows Copilot, który rozpocznie dostępność wersji podglądowej w czerwcu. Firma wprowadziła również nowe funkcje, które pomogą deweloperom budować własne copiloty i aplikacje sztucznej inteligencji nowej generacji. W tym celu opracowano narzędzia o nazwie wtyczki, które umożliwiają interakcję copilotów z innym oprogramowaniem i usługami. Kevin Scott mówi:

Możesz spojrzeć na Bing Chat i pomyśleć, że to jest magiczna i skomplikowana rzecz, ale Microsoft daje deweloperom wszystko, czego potrzebują, aby rozpocząć tworzenie swojego własnego copilota. Myślę, że w przyszłych latach będzie to oczekiwane działanie dla każdego oprogramowania.

Wtyczki będą tu kluczowe

W marcu OpenAI wprowadził wtyczki ChatGPT, a Microsoft zapowiedział wtyczki dla Bing wcześniej w tym miesiącu. Technologia ta pozwala ChatGPT i Bing Chat na przykład na pomoc w wyszukiwaniu i rezerwacji miejsc w restauracjach dzięki wtyczce OpenTable. Dzisiaj Microsoft przyjmuje ten sam standard otwarty dla wtyczek, który umożliwia deweloperom tworzenie wtyczek dla swoich własnych copilotów.

Wprowadzenie wtyczek do ekosystemu Microsoft Copilot otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości integracji i dostosowania copilotów do specyficznych potrzeb użytkowników. Deweloperzy mogą tworzyć wtyczki, które umożliwiają copilotom komunikację z różnymi systemami, dostęp do zewnętrznych danych, generowanie raportów, analizowanie danych, automatyzację zadań i wiele więcej.

Gigant z Redmond oficjalnie i dumnie przyznaje, że Microsoft Copilot i jego ekosystem wtyczek są krokiem w kierunku przyszłości oprogramowania, w której sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę we wspomaganiu nas w codziennych zadaniach. Współpraca człowieka z inteligentnymi asystentami ma stać się normą, a możliwości integracji i dostosowania są praktycznie nieograniczone. Można oczekiwać, że w nadchodzących latach rozwój copilotów i ich ekosystemu przyspieszy, przynosząc innowacyjne rozwiązania i ułatwienia w różnych dziedzinach życia i pracy. Czy nadchodzi rewolucja pracowania i korzystania z komputerów i systemów operacyjnych?

