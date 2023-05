Microsoft chwali się, że mobilny Bing zanotował8-krotny wzrost dziennych pobrań od czasu wprowadzenia ostatniej aktualizacji z funkcjami AI. Gigant idzie za ciosem udostępniając kolejną porcję udoskonaleń swoich usług – przeglądarki Edge, klawiatury SwiftKey i wyszukiwarki Bing. Sztuczna inteligencja gra tutaj pierwsze skrzypce.

Nowości w Bing

Mobilną aplikacje Bing możecie teraz przypisać do ekranu głównego smartfona w formie prostego widgetu. Z jego poziomu można bezpośrednio uruchomić chatbota i zadać AI pytanie w formie tekstowej lub głosowej. Funkcja dostępna będzie na urządzeniach systemem iOS i Android już w tym tygodniu.

Źródło: Microsoft

Microsoft niebawem udostępni też możliwość kontynuowania rozmowy z chatbotem rozpoczętej w aplikacji mobilnej na komputerze. Funkcja ta wciąż jest w fazie testów ale w przeciągu najbliższego tygodnia powinna osiągnąć pełną funkcjonalność. Z pomniejszych zmian należy wyróżnić udoskonalenia głosowe i wielojęzyczne czatu – Microsoft poprawił jakość czatów w językach inne niż angielski.

Chatbot z poziomu SwiftKey

SwiftKey to popularna klawiatura Microsoftu przeznaczona dla urządzeń z systemem iOS i Android, chwalona za dobre przewidywanie tekstu i możliwości personalizacji. Niedawno otrzymała wsparcie Binga obsługiwanego przez sztuczną inteligencję, a dziś funkcjonalność SwiftKey rozszerza się o opcję Compose. Dzięki niej użytkownicy będą mogli z poziomu klawiatury wygenerować gotowe teksty, takie jak maile czy służbowe notki. Opcja – działająca jak Chat GPT – skryta będzie pod ikoną Binga w pasku narzędziowym powyżej klawiatury SwiftKey.

Źródło: Microsoft

To jednak nie wszystko. Bezpośrednio z poziomu klawiatury skorzystać będziemy mogli z tłumacza wspieranego sztuczną inteligencją. Wystarczy wpisać lub wkleić tekst i wybrać opcję translate, by AI zajęło się resztą, tłumacząc na w dowolnym języku obsługiwanym przez Binga. Funkcja jest od dziś dostępna na urządzeniach z systemem Android, a posiadacze iPhonów bedą musieli wytrzymać do przyszłego tygodnia.

Edge i Skype – co się zmienia?

Wyobraź sobie, że czytasz przepis dania na obiad w mobilnej wersji przeglądarki Edge i zastanawiasz się nad doborem idealnego wina. Dzięki nowej aktualizacji kliknięcie w logo Bing otworzy czat z AI, które rozwiąże te problem na podstawie analizy tekstu ze strony. Ma to oczywiście szereg innych zastosowań – czytając artykuł można poprosić bota o streszczenie lub zebranie najważniejszych informacji.

Źródło: Microsoft

Masz wątpliwości co do informacji zawartej w sieci? Wystarczy zaznaczyć wybranych fragment – przykładowo wydarzenie historyczne – i poprosić sztuczną inteligencje o pomoc, a ta przedstawi więcej informacji na temat zagadnienia, dodając do tego stosowne źródła. Obie funkcje zostaną udostępnione użytkownikom z całego świata już wkrótce.

Nowy Bing trafia też do Skype. Użytkownicy tego nieco zapomnianego już komunikatora będą mogli skorzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji w każdym czacie grupowym. Podczas planowania wspólnej wycieczki uczestnicy rzucają luźne propozycje i dzielą się swoimi pomysłami. AI może zebrać je do kupy i sporządzić listę wszystkich omawianych opcji, a nawet zaproponować własne alternatywy. Wystarczyć wpisać w czat frazę @Bing by oznaczyć bota – nie trzeba nawet dodawać go do swoich kontaktów. Funkcja jest dopiero wprowadzana i będzie w pełni gotowa do użytku w przeciągu kilku dni.