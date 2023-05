Pierwszy system z asystentem AI! Windows 11 już nigdy nie będzie taki sam

Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona prywatności

Microsoft skupił się między innymi na nowościach związanych z ułatwieniem zarządzania i zabezpieczania organizacji. Jedną z nich są nowe ustawienia prywatności aplikacji, które umożliwiają użytkownikom kontrolę nad dostępem do informacji. Idąc dalej tym tropem, połączenie VPN będzie teraz dostępne na pasku zadań, co zapewni szybszy podgląd i zwiększy wygodę korzystania z Virtual Private Network.

Źródło: Microsoft

Microsoft zapewnia, że nieustannie współpracuje z partnerami, aby oferować komputery PC z wbudowaną ochroną od procesora do chmury. Kluczowym rozwiązaniem jest chip Microsoft Pluton, który zapewnia dodatkową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, atakami na sprzęt oraz utratą danych uwierzytelniających. Windows 11 wprowadza możliwość korzystania z technologii Pluton również na komputerach z procesorami AMD z linii Phoenix.

Nowa generacja bezprzewodowego audio i nowe widżety

Microsoft ogłosił Bluetooth Low Energy Audio, co jest nową generacją bezprzewodowego dźwięku oraz — jak zapewnia Microsoft — pierwszym w ekosystemie komputerów PC. We współpracy z Samsung Galaxy i Intel, Bluetooth LE Audio ma zapewnić wysokiej jakości dźwięk przy niskim poborze mocy, zapewniając lepsze wrażenia podczas rozmów, filmów i muzyki na kompatybilnych urządzeniach, w tym bezprzewodowych słuchawkach dousznych, takich jak Galaxy Buds2 Pro.

Źródło: Microsoft

Microsoft skupia się również na widżetach. Gigant z Redmond uważa, że to kolejny świetny zasób, którego ludzie używają, aby być na bieżąco z informacjami w życiu codziennym. W związku z tym firma ogłosiła, że domyślny widok panelu będzie teraz zawierał większy układ z dedykowaną przestrzenią na aplikacje przypięte przez użytkowników oraz spersonalizowany kanał przeznaczony do odkrywania. Spowoduje to wyróżnienie wiadomości i wybranej kolekcji widżetów.

Windows 365 i Win32

Według Microsoftu wiele organizacji decyduje się na połączenie chmury z systemem Windows 365, zapewniając ludziom jeszcze bardziej płynne korzystanie z systemu Windows bez poświęcania bezpieczeństwa. Firma w związku z tym skupia się jeszcze bardziej na optymalizacji środowiska Windows 365 Cloud PC na urządzeniach z systemem Windows 11 dzięki funkcjom takim jak Windows 365 Boot.

Windows 365 Boot umożliwia zalogowanie się bezpośrednio do komputera z systemem Windows 365 Cloud i wyznaczenie go jako podstawowego środowiska systemu Windows. Po włączeniu urządzenia funkcja Windows 365 Boot przeniesie nas do logowania do systemu Windows 11. Po zalogowaniu nastąpi bezpośrednie połączenie z komputerem w chmurze z systemem Windows 365 bez dodatkowych procesów. To świetne rozwiązanie dla współdzielonych urządzeń, gdzie logowanie przy użyciu unikalnej tożsamości użytkownika prowadzi do osobistego i bezpiecznego komputera w chmurze.

Źródło: Microsoft

Do tego w kwestii bezpieczeństwa dochodzi Win32. Uruchamianie aplikacji Win32 pomaga zapobiegać nieoczekiwanemu czy nieautoryzowanemu dostępowi, minimalizując w ten sposób szkody w przypadku naruszenia bezpieczeństwa aplikacji. Używając tej technologii, aplikacje Win32 utrudnią plany atakującym. Aktualizacja więc zdecydowanie pomoże poprawić ogólne bezpieczeństwo systemu.

Universal Print i kody QR

Microsoft ogłosił również, że Universal Print zapewnia bezpieczne rozwiązanie do drukowania w chmurze, które zapobiega wyciekom poufnych informacji. Jutro zostanie udostępniona bezpieczna wersja Universal Print z kodem QR dla systemu AndroidTM, która zapewnia uwierzytelnianie procesu krok po kroku, w tym możliwość bezpiecznego udostępniania zadania drukowania tylko pracownikowi, dla którego jest przeznaczone.

Źródło: Microsoft

Dodatkowo funkcja automatycznego generowania napisów na żywo, które pojawiają się podczas odtwarzania dźwięku, w tym podczas rozmów wideo w czasie rzeczywistym, została rozszerzona o 10 dodatkowych języków w 21 regionach.

Copilot w systemie Windows

W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie świat oprogramowania bez połączenia z internetem — a według Kevina Scotta z Microsoftu, w ciągu kilku lat będzie nam tak samo trudno wyobrazić sobie oprogramowanie bez wsparcia asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Gigant z Redmond planuje wyprzedzić przyszłość i już dziś ogłosił asystenta Copilot. Jest to aplikacja wykorzystująca nowoczesne technologie i modele językowe AI do pomagania nam… po prostu we wszystkim. Jak ogłosił sam Microsoft, Copilot będzie w stanie nas wesprzeć w pisaniu ofert sprzedażowych, streszczenia rzeczy ze spotkania, na którym nie zwracaliśmy dużej uwagi, generowania obrazów do prezentacji, a nawet do planowania tematycznych przyjęć. To asystent dosłownie do każdego zadania.

Źródło: Microsoft

Copilot w Microsoft 365

Pakiet Office również doczekał się swoich pomocników AI. Jak się dziś dowiedzieliśmy, usługa Microsoft 365 Copilot umożliwia każdemu deweloperowi zintegrowanie swoich aplikacji i usług z platformą Microsoft 365. Wtyczki to — krótko opisując — narzędzia, które wykorzystują sztuczną inteligencję, aby umożliwić im interakcję z interfejsami API z innego oprogramowania i usług w celu pobierania danych w czasie rzeczywistym.

Źródło: Microsoft

Istnieją trzy typy wtyczek dla Microsoft 365 Copilot: wtyczki ChatGPT, rozszerzenia wiadomości Teams oraz złącza Power Platform. Klienci w programie Microsoft 365 Copilot Early Access będą mieli dostęp do ponad 50 wtyczek partnerów, w tym Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks i Mural. Microsoft obiecuje, że tysiące dodatkowych wtyczek branżowych i innych firm będzie dostępnych w nadchodzących miesiącach. Tutaj znajdziecie więcej informacji o Microsoft Copilot, kompanie AI do wszystkiego.

Źródło: Microsoft