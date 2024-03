mBank przypomina o podwyżkach. Sprawdź, co zrobić żeby uniknąć opłat

Większość z zaplanowanych zmian w cenniku mBank wejdzie w życie 3 kwietnia tego roku, pozostało już tylko dwa tygodnie na przygotowanie się do nich. To ważne z tego względu, iż opłaty za czynność, a więc na przykład wypłata z bankomatu, będą pobierane od razu. Jedynie opłaty miesięczne dopiero od maja,- za pełny miesiąc od wprowadzenia zmian.

Zacznijmy więc od bankomatów. mBank informuje, że z ich sieci od 3 kwietnia zostaną wyłączone bankomaty Euronetu i Santander Bank Polska, co spowoduje, iż za wypłatę z tych bankomatów będzie pobierana każdorazowo opłata 5 zł - obowiązuje dla wszystkich rodzajów kont, w tym dla eKonta osobistego i eKonta dla Młodych (umowy od 26 września 2013 r.).



Dlaczego „załapał” się tu od razu Santander? Między innymi z uwagi na to, że bank ten stopniowo pozbywa się swoich bankomatów na rzecz właśnie Euronetu, a takie podwójne oznaczenia jak powyżej, mogłyby wprowadzać klientów w błąd.

Aby uniknąć takich opłat, trzeba będzie wykupić miesięczną usługę wypłat ze wszystkich bankomatów, która podrożeje z 9 zł do 18 zł miesięcznie. Ponadto zwiększy się limit kwotowy przy przy bezpłatnych wypłatach z bankomatów (w sieci własnej i PlanetCash), ze 100 zł do 300 zł jednorazowo. Warto tu jeszcze wspomnieć o wprowadzeniu prowizji 2 zł za wypłatę w kasie sklepu (cashback). Zwiększy się też opłata za prowadzenie eKonta osobistego z 7 zł do 10 zł, oczywiście jeśli nie spełnimy warunków bezpłatności, a więc transakcji kartą za minimum 350 zł w miesiącu.

Na koniec istotna zmiana, która będzie obowiązywała od 4 czerwca, za wypłatę z bankomatu BLIKIEM będzie pobierana taka sama opłata jak za wypłatę kartą, a więc 5 zł.

mBank tłumaczy konieczność wprowadzenia tych zmian, znaczącym wzrostem cen towarów i usług, co przekłada się na większe koszty obsługi, które bank w związku z tym musi ponosić. Natomiast w kwestii uniknięcia wprowadzanych opłat, radzi aby:

zamiast korzystać z gotówki, wybierać w to miejsce bezpłatne płatności BLIKIEM lub kartą,

wypłacać wyższe kwoty w bankomatach z logiem mBank lub PlanetCash,

zlecać przelewy samodzielnie w serwisie lub aplikacji mobilnej.

Pełny wykaz zmian dostępny jest w pliku pdf, pod tym linkiem.

Źródło: mBank.