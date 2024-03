Skanowanie dokumentów smartfonem nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki Google

Skaner dokumentów to jedna z tych usług po które mniej lub bardziej regularnie sięga wielu z nas. Czasem z konieczności, czasem z wygody i lenistwa, by zawsze mieć wszystkie najważniejsze informacje zdigitalizowane przy sobie. Nigdy nie wiadomo kiedy mogą się przydać.

Na rynku istnieją dziesiątki mniej lub bardziej przemyślanych aplikacji dedykowanych jednej rzeczy: skanowaniu. Dzięki zaimplementowanym algorytmom oferują one nie tylko wysoką jakość, ale potrafią też zadbać o znacznie większą czytelność dokumentów. Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Google dodało skaner bezpośrednio do swojej aplikacji Dysk Google, a teraz idzie za ciosem i opcja trafia do aplikacji Pliki.

Pliki Google z opcją skanowania dokumentów. Nowy moduł trafia do aplikacji

Pliki Google dla części użytkowników smartfonów z Androidem są domyślnym menadżerem plików. Inni sami decydują się korzystać właśnie z nich, bo oferują wszystkie opcje które ich interesują. A teraz dodają kolejną. Na pływającym przycisku (tzw. FAB — floating action button) pojawiła się opcja ekspresowego dostępu do skanera. Jej wybór automatycznie przenosi nas do opcji skanowania i oferuje dokładnie ten sam interfejs i rozwiązania, które znamy z Dysku Google. Bezpośrednio w aplikacji możemy też kadrować, obracać czy nakładać filtry poprawiające czytelność. Gotowy materiał możemy zapisać w formie wygodnego w obsłudze PDF w pamięci urządzenia.

Nowa opcja przyda się wielu użytkownikom

To jedna z opcji które trafiają do coraz większego pakietu aplikacji niezależnie od producenta. Ale to dobrze — bo skanowanie ma znacznie więcej sensu, niż robienie zdjęć i trzymanie ich w rolce aparatu. Skaner trafił już do aplikacji w wersji beta aplikacji (v. 1.2729.x) — prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku tygodni jest jego obecność w finalnej wersji aplikacji.