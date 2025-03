Skandale ukryte w bogatych posiadłościach. Zobacz, co szykuje Apple

Trzeba przyznać, że Apple nie próżnuje i wzięło się do roboty w kwestii aktualizowania oferty TV+. Już jutro bibliotekę platformy wzbogaci thriller z gwiazdą Domu z papieru, a niebawem ukaże się też surrealistyczna komedia z wielokrotnie nagradzanym Davidem Oyelowo w roli głównej. Teraz gigant zapowiada kolejną produkcję, która opowie o losach złodzieja premium.

Niebezpieczne sekrety luksusowych willi

Andrew "Coop” Cooper (Jon Hamm) to były manager funduszu hedgingowego, który musi zmagać się nie tylko ze skutkami hańbiącego zwolnienia, ale także rozwodu z żoną. Sportowe samochody, drogie zegarki i luksusowe alkohole – wszystko to nagle przepada, a Andrew musi szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości. By utrzymać status, zaczyna okradać wille swoich nadzianych sąsiadów z zamożnej dzielnicy Westmont Village.

To, co wydaje się łatwą robotą, okazuje się śmiertelnym niebezpieczeństwem. Bogacze skrywają bowiem sekrety, których lepiej nie poznawać. Andrew będzie musiał zawalczyć o bezpieczeństwo swojej rodziny.

Źródło: Apple

Jon Hamm jest nie tylko odtwórcą głównej roli, ale także producentem wykonawczym. W serialu występują też Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt i Donovan Colan. Dziewięcioodcinkowy serial Znajomi i sąsiedzi zadebiutuje już 11 kwietnia w Apple TV+. Klasycznie możecie spodziewać się pierwszych dwóch docinków – kolejne będą dodawane co środę. Wiadomo też, że serial otrzyma drugi sezon, choć pierwszy jeszcze nie zadebiutował – oznacza to, że w ciemno możemy oczekiwać całkiem udanej produkcji.

