Ponad 50 tytułów znika z Max. Wśród nich serial, który kochaliśmy

Świat streamingu jest niesamowicie dynamiczny, a ulubione filmy i seriale potrafią zniknąć z platform niemal z dnia na dzień. Decyzje o usunięciu tytułów wynikają z różnych czynników, takich jak wygasające licencje, zmiany w strategiach dystrybucyjnych czy kwestie finansowe. Przyjrzyjmy się kilku głośnym przypadkom, które niebawem znikną z platformy Max.

Kultowy film zniknie z Max

Oliver Stone, znany z kontrowersyjnych i poruszających filmów, stworzył film, który zdaniem niektórych na zawsze zmienił postrzeganie wojny w Wietnamie. "Pluton" to surowy i realistyczny portret piekła, przez które przechodzili amerykańscy żołnierze. Charlie Sheen wciela się w młodego idealistę, który trafia do Wietnamu i szybko konfrontuje się z brutalną rzeczywistością. W obsadzie znaleźli się również Willem Dafoe i Tom Berenger. Innym tytułem, za którym będą tęsknić widzowie jest "Kiedy Harry poznał Sally". Film Nora Ephrona z 1989 roku to prawdziwa ikona gatunku. Meg Ryan i Billy Crystal tworzą niezapomniany duet, wcielając się w dwójkę przyjaciół, którzy przez lata spierają się o to, czy mężczyzna i kobieta mogą być tylko przyjaciółmi. Ich relacja ewoluuje, a widzowie są świadkami zabawnych i wzruszających momentów, które prowadzą do zaskakującego finału.

Ten serial ominął Polskę - warto go nadrobić

Serial stworzony przez Jonathana Nolana, brata słynnego Christophera Nolana, to inteligentny i wciągający technothriller, który przewidział wiele zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i masowej inwigilacji. Jim Caviezel wciela się w Johna Reese’a, byłego agenta CIA, który współpracuje z tajemniczym miliarderem Haroldem Finchem (Michael Emerson). Razem starają się zapobiegać przestępstwom, korzystając z zaawansowanego systemu komputerowego, który przewiduje przyszłe zagrożenia. Oprócz niego, hitem swoich czasów był także "Bez skazy" - produckja koncentruje się na życiu i pracy dwóch chirurgów plastycznych, doktora Christiana Troya i doktora Seana McNamary, których losy splatają się w prowadzonej przez nich prywatnej klinice w Miami. Opowieść wykracza poza standardowe ramy medycznego dramatu, eksplorując mroczne zakamarki ludzkiej psychiki i obsesję na punkcie idealnego wyglądu.

Życie na fali – serial, który podbił serca nastolatków

"Życie na fali" to serial, który na początku XXI wieku stał się fenomenem wśród młodzieżowej publiczności. Opowiada historię grupy nastolatków z bogatej dzielnicy w Kalifornii, którzy zmagają się z problemami dorastania, miłości, przyjaźni i rywalizacji. Serial porusza tematykę klas społecznych, presji rówieśniczej i poszukiwania własnej tożsamości. W obsadzie znaleźli się m.in. Ben McKenzie, Mischa Barton, Adam Brody i Rachel Bilson.

Filmy usuwane z Max - co obejrzeć?

"Meg 2: Głębia" to esencja letniego blockbustera – widowiskowe efekty specjalne, dawka adrenaliny i szczypta humoru. Film kontynuuje historię z pierwszej części, rozwijając wątki związane z prehistorycznymi stworzeniami i ich wpływem na współczesny świat. Jason Statham ponownie staje twarzą w twarz z gigantycznym rekinem, który terroryzuje oceaniczne głębiny. "The Hunt" to satyra na podziały społeczne i polityczne, które dominują w dzisiejszym świecie. Grupa bogatych elit organizuje polowanie na ludzi, a ofiary muszą walczyć o przetrwanie. Kontrowersyjny thriller, który wywołał gorące dyskusje jeszcze przed premierą. Na koniec coś całkowicie odmiennego - Jim Jarmusch, znany z niezależnych i oryginalnych filmów, tym razem zaskoczył widzów komediowym horrorem, który parodiuje klasyczne motywy zombie: mowa o "Truposze nie umierają". To groteskowa i absurdalna opowieść o mieszkańcach małego miasteczka, którzy muszą zmierzyć się z hordą ożywionych trupów. W filmie występuje plejada gwiazd, m.in. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton i Selena Gomez.

Max - usuwane filmy i seriale - marzec 2025

22 marca: To ja, Hilary, który rysował Eloise (It's Me, Hilary: The Man Who Drew Eloise)

25 marca: Kamala Harris: Making History (Kamala Harris: Making History)

28 marca: Meg 2: Głębia (Meg 2: The Trench)

29 marca: Metronom (Metronom)

30 marca: Inwestorzy amatorzy (Dumb Money) Silver Haze (Silver Haze) Kuchmistrz Jack: Gotowanie z przygodami (Chef Jack: The Adventurous Cook) Matki (Motherland)

31 marca: Hannah Swensen: Tort przekładany morderstwem (Carrot Cake Murder: A Hannah Swensen Mystery) Triumf ducha (Triumph of the Spirit) Jedyna miłość razy dwa (One True Loves) Kwaśny deszcz (Acid) Bystre kobiety (Brillantes) Prawdziwe życie (Life for Real) Agent - Gwiazdy (Agent - Gwiazdy) Mężczyzna (A Male) Bez skazy (Nip/Tuck) Wciąż tu jesteśmy (We Are Still Here) Pięć małych wilczków (Lullaby) Smerfy 2 (The Smurfs 2) Krew Pelikana (Pelican Blood) Teksańska masakra piłą mechaniczną (The Texas Chain Saw Massacre) Pluton (Platoon) Perpetual Planet: Bohaterowie oceanów (Perpetual Planet: Heroes of the Oceans) Dysforia (Dysphoria) Leila i jej bracia (Leila's Brothers) Ludzkie istoty (Fellow Creatures) Kiedy Harry poznał Sally (When Harry Met Sally...) Mississippi w ogniu (Mississippi Burning) Mistrz (Mistrz) Koty (Cats) Zakochana Stella (Stella in Love) Wybrani (Person of Interest) Różowy księżyc (Pink Moon) Słońce (Sonne) Jagnię (Rustling) Nianie (The Nannies) Pani Patti (Miss Patti) Pracownica miesiąca (Employee of the Month) Zadzwoń do Jane (Call Jane) Plan 75 (Plan 75) Polowanie (The Hunt) Człowiek roku (Man of the Year) W zastępstwie (Proxy) Sekcja paranormalna (Wellington Paranormal) Klara (Clare) Orka (Orca) Poślizg (Sucking Diesel) Truposze nie umierają (The Dead Don't Die) Życie na fali (The O.C.) Przekręt (Snatch) Francuski pocałunek (French Kiss)

10 kwietnia: The Boogeyman (The Boogeyman)

11 kwietnia: Dźwięk metalu (Sound of Metal) Cisza (Silence)



