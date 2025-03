Harvey Specter powróci w nowym Suits! Znamy szczegóły

Jeżeli tęsknicie za "starym Suits" to mam dla was dobrą wiadomość. Kultowy bohater powróci w najnowszym odcinku spin-offu!

"Suits LA" jest serialem którego nikt się nie spodziewał, podobnie zresztą jak gigantycznej popularności starej serii która wybuchła dwa lata temu, gdy zasiliła ona katalog Netfliksa w Stanach Zjednoczonych. Niestety, marzenia swoje, a rzeczywistość swoje. Serial okazał się ogromnym rozczarowaniem zarówno w oczach widzów, jak i recenzentów, o czym szerzej pisał kilka dni temu Konrad:

Recenzje "Suits: LA" są wręcz druzgocące. Variety zarzuca serialowi brak charyzmy i chemii między bohaterami, płytką fabułę i przewidywalność. Wytknięto też serialowi brak humoru i charakterystycznego dla "Suits" błyskotliwego dialogu. New York Times nazwał "Suits: LA" "płaskim i bez emocji", dodając, że brakuje mu "szybkiego dialogu, dowcipu i ekscytującej zmysłowości", które wyróżniały oryginalne "Suits". Z kolei The Guardian stwierdził, że "Suits: LA" dołączyło do grona rozczarowujących powrotów znanych serii. Nowy serial określony zostął nawet "marną podróbką". Zwrócono też uwagę na nużące wątki z przeszłości Teda i brak wyrazistego tła dla akcji, jakim w oryginale był świat korporacyjnych intryg w pierwszym serialu. W tym momencie średnia ocen na Rotten Tomatoes wynosi zaledwie 36%, a na Metacritic 51.

Ale jeśli jest coś, co może pomóc go ocalić od tak druzgocących opinii, to prawdopodobnie są to właśnie powroty starych i lubianych postaci. A już niebawem gościnnie w serialu pojawi się gwiazda pierwszej serii: Gabriel Macht, czyli serialowy Harvey Specter.

Harvey Specter w "Suits LA" już na zwiastunie!

Na świeżutkim zwiastunie opublikowanym na oficjalnym kanale Suits widzimy ulubieńca publiczności, który spotyka się przy barze z głównym bohaterem nowej serii: Tedem Blackiem. I co ważniejsze: jest to zwiastun odcinka, który wyemitowany zostanie w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu. A kiedy spodziewać się go można w Polsce? To dobre pytanie, jako że serial oficjalnie wciąż tu jeszcze nie trafił i na tę chwilę ani żadna ze stacji telewizyjnych, ani platform VOD, nic w temacie nie mówi.

Czy występ gościnny Gabriela Machta ma szansę zaskarbić serialowi nieco więcej sympatii ze strony widzów? To się dopiero okaże, ale wydaje mi się, że nawet to może nie wystarczyć, kiedy cała reszta stoi na niesatysfakcjonującym poziomie.