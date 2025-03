Ser od rządu - surrealistyczna komedia od Apple rozbawi Was do łez

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o promocji na Apple TV+, skierowanej do posiadaczy Xboxa lub PlayStation – dzięki niej możecie zgarnąć subskrypcję na 3 miesiące zupełnie za darmo. Dlaczego o tym wspominam? Bo Apple szykuje na wiosnę kilka naprawdę ciekawych propozycji, a jedną z nich jest nowy serial komediowy z wielokrotnie nagradzanym Davidem Oyelowo. Czym zaskoczy nas Ser od rządu?

Ser od rządu, czyli trudy powrotu do życia po odsiadce

Jeśli w usłudze TV+ brakuje Wam komedii, to powinniście zapisać w kalendarzu datę 16 kwietnia, bo to właśnie wtedy zadebiutuje serial Ser od rządu, czyli dziesięcioodcinkowa produkcja, opowiadająca o losach rodziny Chambersów, dążącej do realizacji ambitnych i pozornie niemożliwych marzeń. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun.

Ser od rządu przenosi widza do 1969 roku, a konkretniej do doliny San Fernando. Hampton Chambers wychodzi właśnie z więzienia i nie może doczekać się spotkania z rodziną, ale to nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Podczas nieobecności jego żona i dzieci stworzyli dość osobliwą rodzinkę – powrót skazańca wprowadza do niej duży chaos. Apple obiecuje dawkę surrealistycznego humoru.

Źródło: Apple

Ser od rządu to produkcja Apple Studios i MACRO Television Studios. Za scenariusz, produkcję wykonawczą i prowadzenie serialu odpowiadają Paul Hunter i Aeysha Carr, a na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Jean-Michel Richaud, London Garcia, Djilali Rez-Kallah, Bokeem Woodbine, Jeremy Bobb, Louis Cancelmi, Julien Heron, Djilali Rez-Kallah, Louis Ferreira czy Thomas Beaudoin.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple