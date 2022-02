Apple ogłasza system płatności Tap to Pay, który zamieni iPhone'a w terminal płatniczy

Były plotki, jest i oficjalna zapowiedź usługi Apple Tap to Pay, oferującej zamianę iPhone'a w terminal płatniczy.

O tym że Apple będzie chciało zamienić iPhone'y w terminale płatnicze plotkowało się już od dawna, a kilka tygodni temu właściwie wszystko stało się jasne. I od tego momentu czekaliśmy tylko na oficjalne wprowadzenie usługi przez giganta z Cupertino. Okazuje się, że nie trzymali nas długo w niepewności — i już dzisiaj firma oficjalnie ogłosiła, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą mogli zamienić swoje smartfony w terminale płatnicze. Takie, który w prosty sposób przyjmą płatności wykonane nie tylko za pośrednictwem Apple Pay, ale także bezpośrednio z kart płatniczych, kart kredytowych oraz innych cyfrowych portfeli.

W praktyce będzie to wyglądało tak, że nowa funkcja — Tap to Pay — dostępna będzie na rozmaitych platformach płatniczych dla twórców aplikacji, którzy będą mogli integrować je ze swoim oprogramowaniem tworzonym z myślą o iOS. Pierwszą z nich będzie Stripe — i ma być dostępna jeszcze tej wiosny. Dodatkowe platformy płatności i aplikacje mają pojawić się w niedługo później. Warto jednak mieć na uwadze, że Apple tym razem nie bierze wszystkiego na swoje barki i nie robi jak im się zamarzy, tylko otwiera się na współpracę z firmami zewnętrznymi, by wszystko było możliwie jak najbardziej uniwersalne. Zamiast więc wykorzystywać funkcje systemu iOS, udostępni czipy NFC dostępne w urządzeniach.

Na tę chwilę nie znamy jeszcze konkretów związanych ze startem Tap to Pay. Wiemy tylko, że opcja płatności w pierwszej kolejności wystartuje w Stanach Zjednoczonych, a premiery możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Po otwarciu płatności, sprzedawcy będą mogli korzystać z platformy by przyjmować płatności na swoich iPhone'ach XS i nowszych. Niestety — na tę chwilę nie wiemy kiedy (i czy w ogóle) opcja ta zawita do Polski. A szkoda, bo wydaje się ona idealna w swojej prostocie — zwłaszcza dla wszystkich małych biznesów.

Źródło