Robot sprzątający nie musi być drogi. Przekonaj się sam

Szukasz robota sprzątającego, a nie chcesz wydawać dużych pieniędzy? Warto sprawdzić, co do zaoferowania ma SILVERCREST Robot sprzątający SSWR A1, który dostępny jest w super cenie!

SILVERCREST może kojarzyć się przede wszystkim z "Lidlomixem". To jeden z największych hitów sprzedażowych Lidla, który dla niektórych jest podróbką Thermomixa, dla innych znacznie tańszą alternatywą spełniająca wszystkie oczekiwania adeptów sztuki kulinarnej. Marka ta to nie tylko robot kuchenny. SILVERCREST to cała masa urządzeń RTV AGD, które cieszą się ogromną popularnością wśród kupujących. Jeśli właśnie szukacie robota sprzątającego - i to jeszcze z funkcją mopowania podłóg - to obok tej promocji nie można przejść obojętnie.

SILVERCREST SSWR A1 - bo to właśnie o nim mowa - jest robotem sprzątającym charakteryzującym się przede wszystkim funkcją czyszczenia na mokro. Wyposażony jest m.in. 6 trybów czyszczenia, filtr główny i wysokowydajny, filtr H12, funkcję wygodnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc zarówno na twardych podłogach, jak i wykładzinach o krótkim włosiu, 2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie oraz automatyczny powrót do stacji ładowania. Posiada niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml, który w połączeniu ze ściereczką z mikrofibry umożliwia czyszczenie na mokro. W zestawie znajduje się 1 zbiornik na wodę, 1 stacja ładowania, 1 kabel sieciowy, 1 pilot zdalnego sterowania (bez baterii), 2 zapasowe szczotki boczne, 1 szczotka czyszcząca, 1 zapasowy filtr wysokowydajny, 1 ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi

SILVERCREST Robot sprzątający SSWR A1. Jak skorzystać z promocji?

Robot sprzątający SSWR A1 za 599 zł jest dostępny w stacjonarnych sklepach Lidl w ramach akcji Odśwież dom na jesień z Lidl Polska, która wystartowała wczoraj, tj. 16 października i potrwa do jutra, 18 października. By uzyskać niższą cenę, należy w kasie okazać kupon promocyjny znajdujący się w aplikacji mobilnej Lidl Plus dostępnej na smartfony z systemem Android i iOS. Znajdziecie go w sekcji Kupony. Po aktywacji kuponu cena robota sprzątającego w kasie zostanie obniżona do tej z promocji. Warto dodać, że ten sam model w oficjalnym sklepie online Lidl kosztuje obecnie 769 zł. Mamy więc do czynienia z bardzo atrakcyjną ceną tego urządzenia.