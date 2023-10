Wkurzająca kasa samoobsługowa to już przeszłość. Auchan ma coś ZNACZNIE lepszego

Auchan Scan & Go — na czym to polega?

Scan&Go to nowy sposób robienia zakupów w sieci sklepów Auchan, a całość jest idealnym rozwiązaniem, kiedy nie mamy czasu na stanie w kolejkach. Do całego procesu potrzebna nam jest aplikacja Auchan, w której wybieramy sklep sieci, do którego najczęściej chodzimy. Następnie należy zeskanować kod QR, który znajduje się w sklepie, a później wejść w zakładkę „Zrób zakupy ze Scan&Go”, oczywiście akceptując po drodze regulamin.

Źródło: Auchan

Tym samym rozpoczynamy robienie zakupów, a kody kreskowe wszystkich produktów skanujemy za pomocą smartfona, następnie odkładając je do koszyka. Dzięki temu możemy również na bieżąco śledzić wartość naszych zakupów i wiemy, jaka kwota znajdzie się na paragonie. Kiedy skończymy zakupy, w aplikacji będziemy musieli nacisnąć przycisk „Zapłać”, a następnie musimy podejść do dedykowanej kasy Scan&Go, zeskanować kod QR z naszego smartfona i po prostu zapłacić.

Źródło: Auchan

„Umieść artykuł w strefie pakowania”, „Poczekaj na pomoc”, „Konieczne zatwierdzenie” — już nie będziemy na to skazani

Rozwiązanie Scan&Go pozwoli na uwolnienie się od upierdliwych kas samoobsługowych, które — chociaż powinny być sporym ułatwieniem i po części również unikaniem kolejek — potrafią irytować jak nic innego. Na ten moment nie ma jednak informacji, w jaki sposób weryfikowane są zakupy oraz wiek osoby, która dokonuje płatności; lecz Scan&Go działa już w dwóch placówkach, dokładnie w sklepach na Broniewskiego i na Pokornej w Warszawie. Do końca roku sieć planuje uruchomienie tej możliwości w kolejnych siedmiu sklepach: Auchan Piaseczno, Ursynów, Jubilerska, Wola w Warszawie, Auchan Łódź Manufaktura, Auchan Bydgoszcz Kruszwicka oraz Auchan Kraków Al. Pokoju. Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki, Konceptów, Klienta, Data, SI w Auchan Retail Polska, mówi:

Źródło: Depositphotos

Scan&Go to kolejna z proponowanych naszym klientom innowacyjnych ścieżek zakupowych, łącząca świat zakupów stacjonarnych z rozwiązaniami cyfrowymi. To także kolejny krok w digitalizacji naszej sieci, którą od lat konsekwentnie realizujemy tworząc nasz sprzedażowy ekosystem w modelu omnichannel. Uruchomiony w czerwcu bieżącego roku bezobsługowy sklep Auchan Go spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem kupujących. Liczymy, że także w przypadku usługi Scan&Go klienci docenią możliwość zrobienia zakupów w sposób nowoczesny, szybki, wygodny i wysoce spersonalizowany.

Co o tym myślicie? Czy uważacie, że cały proces zakupów faktycznie będzie przebiegał szybko i bezproblemowo, czy ewentualna weryfikacja (o której sieć nie wspomina, lecz można wziąć to za pewnik — dla przykładu w sieci hurtowni Eurocash sprawdza to na przykład waga) sprawi, że nie będzie to wcale szybsze wyjście od standardowego stania w kolejce do kas zwykłych lub samoobsługowych? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Depositphotos

Źródło: Auchan

Stock Image from Depositphotos