Nowy zwiastun Transformers: Początek. Twórcy zdradzili więcej informacji, co wydarzy się w filmie

Drugi zwiastun nowych Transformersów trafił na platformę YouTube. Twórcy wreszcie zdradzili nieco więcej o głównym wątku fabularnym. Po zapoznaniu się z materiałem przyznam szczerzę, że mam co do filmu lekkie obawy.

Transformers: Początek już za niedługo w kinach

Źródło: Paramount Pictures

Filmowe Transformersy weszły na duży ekran w 2007 roku, szybko zdobywając sympatię widzów na całym świecie. Kto by pomyślał, że w ciągu ostatnich lat cała franczyza urośnie do niewyobrażalnych rozmiarów. Zaczęły powstawać kolejne części, seriale, kontynuujące historią o kosmicznych robotach, skupiających się zarówno na ich przeszłości, jak i przyszłości.

Za niedługo w kinach pojawi się Transformers: Początek. Film, który swoją egzystencją ma przedstawić widzom historię skupiającą się wokół postaci Optimusa Prima oraz Megatrona. Dwóch odwiecznych rywali walczących ze sobą o przyszłość swojej rasy. Drugi zwiastun zdradza, że dowiemy się, w jaki sposób doszło do sprzeczki między nimi i jakie konsekwencje ona za sobą niosła.

Na stołku reżysera zasiadł Josh Cooley, najbardziej znany przy pracy nad Toy Story 4. Głosu Optimusowi Primowi użyczy Chris Hemsworth, znany z roli Thora.

Film w Polsce zadebiutuje 13 września 2024 roku.

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=u2NuUWuwPCM&t=83s

Moje obawy względem filmu

Uwierzcie mi, że nie mam nic przeciwko filmom animowanym. Nowy Kot w Butach bardzo mi się podobał i do tej pory bardzo miło go wspominam. Chodzi tu raczej o całość. Od samego początku zwiastuny mówią nam, iż cała historia okraszona będzie elementami komediowymi, które owszem, występowały w poprzednich częściach seriali, ale były przedstawiane o niebo subtelniej. Mam wrażenie, że twórcy postanowili nieco zapomnieć o starszych fanach i zaprezentować ludziom mocno ocenzurowaną wersję Transformersów skierowaną do młodszego odbiorcy. Jak już znam życie wraz z premierą produkcji animowanej ruszy również masowa sprzedaż plastikowych zabawek związana z bohaterami Transformers: Przebudzenie.

Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Wybieracie się we wrześniu na seans?